2019-01-29T12:16:11+03:00
Спасатель

В Самаре сотрудники Росгвардии спасли малыша, который потерял сознание в заглохшей машине

Они заметили автомобиль на «аварийке» и отвезли ребенка в городскую больницу
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Росгвардейцы не смогли пройти мимо чужой бедыРосгвардейцы не смогли пройти мимо чужой бедыФото: Предоставлено пресс-группой управления Росгвардии по Самарской области
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Страшная трагедия едва не произошла в молодой семье из Кинельского района Самарской области. Их полуторагодовалый ребенок заболел. Мальчику требовалась экстренная медицинская помощь. Супруги поехали на машине в городскую больницу, но двигатель автомобиля заглох. Родители встали на «аварийку» и начали мигать фарами дальнего света. Однако помочь никто не мог. Тем временем малышу становилось все хуже, и он начал терять сознание.

У ребенка оказался сильный ангел-хранитель. В это время территорию патрулировали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Прапорщик Михаил Степанов и старший сержант Александр Бондарев обратили внимание на автомобиль с включенными аварийными сигналами. Они решили выяснить, что происходит. Родители рассказали: малышу плохо, ему срочно нужно в больницу.

Росгвардейцы решили не медлить и пересадили маму с ребенком в служебный автомобиль. Они включили «мигалки» и звуковые сигналы и поехали в центральную районную больницу самым коротким путем. В больнице больного малыша уже ждала реанимационная бригада. Мальчику оказали необходимую медицинскую помощь. Теперь его здоровью ничего не угрожает.

Родители ребенка написали благодарственное письмо на имя начальника Управления Росгвардии по Самарской области Александра Эасуленко.

- Просим поощрить правоохранителей за профессионализм, отзывчивость и человечность, а также умение эффективно действовать в экстремальной ситуации, - написали молодые супруги.

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