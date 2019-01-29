Самарцам рассказали, что будет в квитанциях за вывоз мусора и что делать, если денег требует и регоператор, и УК
Жители Самарской области могут не платить за вывоз мусора управляющей компании, если им пришли две квитанции. С 1 января 2019 года вывозом мусора в регионе занимается одна компания – «ЭкоСтройРесурс». Она договаривается со всеми УК и ТСЖ, так что за вывоз мусора за январь нужно будет платить один раз – либо регоператору по отдельной квитанции, либо управляющей компании (если квитанции от «ЭкоСтройРесурса» нет).
- Если человек получает квитанцию от регоператора, у его управляющей компании строчки о вывозе твердых коммунальных отходов быть не должно, - уверяет председатель правления ООО «Экостройресурс» Михаил Захаров. -
Если же пришло две квитанции, по которым надо оплатить вывоз ТКО, будем разбираться.
Если же и УК, и регоператор требуют денег, надо позвонить в «ЭкоСтройРесурс» и объяснить ситуацию.
- Мы надеемся, что такого не произойдет, но если вдруг произошло – звоните на горячую линию регионального оператора, пишите на электронную почту или в соцсети - советует Михаил Захаров.
Только в Самаре больше 1000 УК и около 700 ТСЖ, отследить всех не получится. Поэтому если управляющая компания пытается обмануть вас и под шумок содрать побольше денег, пожалуйтесь на нее. Все звонки, которые поступают к регоператору, фиксируют, ответить вам должны. А если вы напишите на электронную почту и укажете в теме «официальное обращение», то прислать ответ вам обязаны согласно законодательству.
Просто не платить УК за вывоз мусора не получится. Управляющая компания повесит все недоплаченные рубли вам как долг. И тогда вы будете обязаны с ней рассчитаться.
Однако выход есть. К примеру, по квитанции УК вам нужно оплатить 100 условных рублей. 15 из них – за вывоз ТКО. При оплате 85 рублей, вы должны указать, за что именно платите. Указать нужно все пункты. Только в этом случае эти 15 условных рублей за «левый» вывоз мусора вам не повесят как долг. Но всегда проще позвонить регоператору, и пусть он во всем разбирается.
Квитанции за январь придут примерно 15 февраля. Большинству жителей Самары и Сызрани отправят квитанции регоператор, в Тольятти и Новокуйбышевске – другая ситуация, там многим горожанам услуги по вывозу мусора нужно будет оплатить управляющей компании.
КОНКРЕТНО
Контакты регионального оператора «ЭкоСтройРесурс»
Куда звонить?
+7 (846) 303-06-48
Куда писать?
Электронная почта - mail@ecostr.ru
https://vk.com/ecostr_ru
https://twitter.com/ecostr_ru
https://ok.ru/group/54302664425680
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