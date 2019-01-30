Кому и куда платить за газ в Самаре в 2019 году: подробно рассказываем, что делать с новыми квитанциями, откуда взялись долги и как заключить договор с Газпром межрегионгаз

Жители Самарской области начали получать новые квитанции за газ. Газпром межрегионгаз и СВГК, которые поссорились как в повести Гоголя, наконец-то примирились и договорились. Для этого их руководству пришлось встретиться в Санкт-Петербурге. Газовый рынок бизнесмены успешно поделили. Газпром межрегионгаз отвоевал себе право собирать деньги с населения. А СВГК продолжит обслуживать газотранспортные сети, а также заключать договора на ВДГО и ВКО, производить его и брать за это деньги. Это примирение отметили, отозвав все иски в суде. У жителей же остался ряд вопросов. «КП-Самара» задала их представителям газовиков. Рассказываем, что делать, получив квитанцию и на что обратить внимание.

Мне пришла квитанция от Газпром межрегионгаз. Должен ли я платить?

Действительно, с 1 января 2019 года платить за газ нужно по квитанциям, которые выставляет Газпром межрегионгаз. На квитанции будет написано ЕДК «Смородина». Это единая система коммунальных платежей. Под этим названием будет работать в дальнейшем и личный кабинет.

Таким образом, заплатить за январь в личном кабинете онлайн не получится. Платить придется по квитанции на почте или в банке или в абонентском отделе. Если квитанция не пришла, радоваться не стоит, нужно позвонить в абонентский отдел, чей адрес и телефон можно найти на сайте Газпром межрегионгаз.

Платить нужно и в том случае, если вы не заключили договор. Публичный договор заключается по факту оказания услуги: то есть, газ вам приходит, вы им пользуетесь – должны платить.

В квитанции неправильная сумма. Что делать?

В Газпром межрегионгазе объяснили, что из-за спорной ситуации базу данных абонентов им еще не передали. В итоге пришлось выставлять квитанцию за январь по данным за ноябрь. Соответственно, в квитанциях указаны долги, которых нет, а также не учтены переданные показания газовых счетчиков.

Что делать?

Заплатить только сумму к оплате за месяц, без долга. Позвонить в абонентский отдел и заявить о корректировке. Для тех, у кого стоит газовый счетчик: позвонить в абонентский отдел, заявить о своих данных, заплатить в соответствие с тарифом.

Предупредить о ситуации пожилых родственников, которые могут волноваться, увидев большие суммы долга.

О газовом вопросе говорили в пресс-центре КП-СамараФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Я всегда платил авансом. Где теперь эти деньги?

Все платежи уже переданы и будут учтены после того, как новой компании перейдет вся база лицевых счетов. Еще раз платить не нужно. В компании обещают все учесть, посчитать и ни одной копейки не потерять.

Мне пришла квитанция, теперь газ стоит дороже?

Напоминаем, что тариф за газ вырос с 1 января из-за НДС. Например, для тех, кто имеет счетчик, это 7,38 рублей за кубометр, 6,12 рублей за кубометр в домах где есть колонка и газовая плита.

Как заключить договор?

Публичный договор заключается по факту оказания услуги и ее оплаты. Чтобы заключить официальный договор на бумаге для собственного спокойствия, можно приехать в один из абонентских пунктов. Но торопиться и стоять в очередях не стоит. В Газпром межрегионгаз объяснили, что постараются в течение года обойти дома и квартиры всех абонентов и заключить договор с каждым по отдельности.

Сколько квитанций мы получим за газ?

Квитанций будет две – впрочем, как и раньше. Одну квитанцию выставит Газпром межрегионгаз – именно за газовое топливо. Тарифы утверждены министерством, они не изменятся. Вторую пришлет организация, которая занимается ВДГО и ВКО - эту услугу предлагает СВГК и Самарагаз. Раньше за это также платили: либо по отдельной квитанции, либо сумму включали в стоимость содержания жилья.

Где будут работать абонентские пункты

В районных центрах и крупных городах Самарской области откроют 44 абонентских пункта. В газовой компании обещают, что проведут опрос жителей, чтобы понять, куда им удобнее приезжать. В любом случае, пока абонцентров в мелких населенных пунктах не будет. Жители Волжского района смогут получить консультацию в любом абонцентре Самары. Возможно такое же решение будет принято для всех районов

Можно ли будет платить за газ онлайн?

Пока личный онлайн-кабинет не работает. В ближайшее время он будет налажен, конкретные сроки газовщики пока не называют.

А как получить субсидии и льготы?

Все меры поддержки сохранятся для льготополучателей. В министерстве соцдем и семейно политики говорят, что просто перераспределят информационные потоки, сами люди ничего не заметят. Субсидии за январь жители традиционно получат в марте. Соттветственно, будет время, чтобы разобраться в сложных моментах с нарисованными «долгами».

Нужно ли менять пломбу на оборудовании

Пока пломбы СВГК и Самарагаз действительны до тех пока не придут с поверкой бригады Газпром межрегионгаз. Здесь решение будет принято в каждом отдельном случае,.

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