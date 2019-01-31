2019-01-31T15:30:18+03:00
Экономика

ВТБ поможет построить в ОЭЗ Тольятти завод, который будет производить медицинские перчатки

Банк предоставит для этого кредиты на сумму 300 млн. рублей сроком от 2 до 5 лет
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Банк выдаст кредиты на строительство нового производстваБанк выдаст кредиты на строительство нового производства
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В особой экономической зоне Тольятти построят новый завод. Он займется производством медицинских нитриловых перчаток. Два кредитных соглашения на общую сумму 300 млн рублей сроком от двух до пяти лет ООО «Самарский завод медицинских изделий» предоставил ВТБ в Самарской области. Финансирование ведется по программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития РФ.

- Для ВТБ участие в проекте по созданию уникального для России производства является важным направлением работы. Ведь при переходе на отечественную продукцию завода цена перчаток для основных потребителей будет существенно ниже импортных аналогов, а снижение зависимости от валютного курса позволит избежать ценовых скачков и тем самым благоприятно повлияет на систему здравоохранения, которая является основным потребителем данной продукции, - прокомментировал сделку руководитель ВТБ в Самарской области Максим Папков.

Планируется, что новое предприятие будет производить более 100 млн. пар перчаток в год. Первые изделия завод изготовит летом этого года. На производстве будет создано более 80 рабочих мест.

- Для того чтобы реализовать такой масштабный проект и запустить производство в установленные сроки, нам нужен был надежный финансовый партнер. Благодаря поддержке ВТБ мы получили кредитные средства на льготных условиях в рамках госпрограмм», - управляющий ООО «Самарский завод медицинских изделий» Алексей Туренко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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