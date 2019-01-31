В Самаре у горожан спросят, какие дворы нужно благоустраивать, и попросят на это денег

В 2019 году в Самарской области продолжится реализация федеральной программы «Комфортная городская среда». Вкратце напомним ее суть — жители районов и городов региона выбирают из шорт-листа дворы и общественные площадки, которые будут облагорожены. Некоторые из них — с участием команды профессиональных архитекторов. Проект финансируется из федерального и областного бюджетов.

За прошлый год на реконструкцию дворов и пространств в Самарской области потратили 1,134 млрд рублей. И на эти деньги улучшили почти 400 территорий.

- В 2018 году в Самарской области благоустроили 395 дворовых территорий и 135 общественных пространств, - отметил замминистра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Сергей Ульянкин. - В этом году только в Самаре мы планируем сделать 4 пространства и 30 дворов. Пространства, как дворовые, так и общественные, выберут сами горожане на открытом голосовании.

А вот в Самаре в прошлом году реконструировали всего около 60 дворов. Темпы снизили из-за чемпионата мира, да и из федерального бюджета дали меньше денег.

Глас народа

Кстати, горожане смогут поучаствовать в программе рублем. В 2019 году софинансирование предусмотрено для трех объектов - площадки для выгула собак, парковочные места и ограждения. Власти предполагают, что горожане могут скинуться и оплатить до 20% всех работ.

Людмила Саликова, начальник отдела модернизации и реконструкции объектов ЖКХ мэрии Самары, призвала горожан поучаствовать в отборе территорий, которые войдут в программу в 2019 году.Сейчас департамент принимает предложения от самарцев, голосование среди 20 лучших идей пройдет в феврале.

А качество работ проконтролирует Общественный народный фронт. Член регштаба ОНФ Екатерина Гудзима попросила жителей активнее давать обратную связь, так как это помогает следить за работами в онлайн-режиме и тут же исправлять недочеты.

"Трамвай" в сквере Мичурина стал примером того, как красоту портят люмпеныФото: Кирилл КАРИМОВ

Вандалы не любят камеры

Самарский архитектор Дмитрий Храмов, мастерская которого приняла участие в разработке и реализации концепций благоустройства общественных пространств по всему региону в 2018 году, считает, что главной целью программы, является активизация ответственного гражданина.

- Это больше социальная программа, - говорит Дмитрий Храмов. - В идеале, самарцы должны отвечать за правильность реализации. Дело не в скамейках и выборах фонарей, это многоступенчатая работа . Должен быть создан проектный центр с архитекторами, социологами, психологами, который будет работать с жителями конкретной территории. То что сделано за последнее время - это благоустройство, которое показало, что город можно сделать красивым. Но работа с сообществами важнее. А артобъекты - только вишенка на торте.

Вообще, результаты реализации программы чувствуются уже сейчас. Но они неоднозначны. С одной стороны — тысячи самарцев участвуют во дворовых праздниках в обновленных дворах. С другой — новенькие спортплощадки и арт-объекты постоянно испытывают набеги вандалов и откровенных воришек. Например, «трамвай» в сквере Мичурина постоянно лишается своих сидений. Выводы из этого сделаны и работа по предотвращению порчи общественного имущества будет вестись по двум направлениям - работа с горожанами, для повышения их сознательного отношения к среде и видеонаблюдение. С 2020 года каждый объект, который будет реконструироваться в рамках программы, будет оборудоваться камерами наружного наблюдения, как составная часть «Умного города». Кстати, именно камеры заставили в прошлом году нечистых на руку жильцов дома в Приволжском микрорайоне вернуть украденное антитравматическое покрытие детской площадки.

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