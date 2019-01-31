2019-01-31T16:36:00+03:00
Общество

Вдохнови историей любви! Конкурс КП-Самара ко Дню влюбленных - 2019

Расскажи свою историю любви и отправляйся на романтический ужин или фотосессию
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Расскажи свою историю любви и выиграй романтический ужинРасскажи свою историю любви и выиграй романтический ужин
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Ко Дню влюбленных - 2019 "КП-Самара" объявляет конкурс для всех романтичных пар Самарской области. Если ваша история любви способна растопить даже арктические льды и тронуть сердце каменного истукана, скорее расскажите ее нам. А может быть, вы хотите поведать о том, как познакомились ваши родители? Или о том, как отметили золотую свадьбу дедушка и бабушка?

Мы ждем вдохновляющих историй любви, которые помогут поверить в чудо даже тем, кто еще не встретил свою вторую половинку. А лучших из лучших мы обязательно наградим. Главный приз - романтический ужин, билеты в театр и романтическая фотосессия. Одного победителя выберем по итогам пользовательского голосования. Еще двоих - по мнению жюри, в которое войдет директор самарского филиала КП Наталья Сизая и редактор "КП-Самара" Айна Утибаева, а также представители партнеров конкурса.

Что сделать?

1. Пришлите фото вашей пары.

2. Напишите историю любви.

3. Работу можно отправить по адресу olga.afanasyeva@phkp.ru

4. Зовите друзей и знакомых голосовать за вашу историю.

Положение о проведении публичного конкурса "Вдохнови историей любви!"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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