Президентская программа и стажировка в Японии: где учатся самарские аграрии?

Возглавляет сельскохозяйственное предприятие Насан Туружбаев. Он с рождения живет в Большеглушицком районе: вырос в поселке Озерск. Отец и мать трудились в совхозе имени Фрунзе, заслужив немало наград, орденов и грамот. Сын пошел по их стопам. Насан Саинович окончил Рождественский сельскохозяйственный техникум, после чего восемь лет работал в совхозе «Южный» главным бухгалтером, а затем и заместителем директора. Параллельно продолжал учебу - получил экономическое образование в плановом институте и юридическое - в Самарском государственном университете. Позже прошел обучение в рамках «Президентской программы» по подготовке управленческих кадров, стажировался в Японии, изучая переработку, логистику, отношение людей к труду.

- Сельскохозяйственные профессии мы, земледельцы, можно сказать, впитываем с молоком матери. С детства - в поле, знаем основы агротехники, растениеводства… А вот руководить нужно учиться, и без экономического образования в современных условиях - никуда. Только грамотный руководитель сможет создать крепкую команду профессионалов, - уверен Туружбаев. И он знает, о чем говорит. Соседний колхоз «Дружба», не выдержав реалий ХХI века, обанкротился. И его сотрудники, опасаясь остаться без средств к существованию, обратились к молодому, но перспективному специалисту Насану Туружбаеву с предложением создать частное предприятие. Он согласился. Начинали сельхозпроизводители буквально на пустом месте. В наследство от некогда преуспевающего колхоза остались пара полуразрушенных складов, земля, которую взяли в аренду. Выкупили несколько старых комбайнов и тракторов. Но люди сохранили работу, а это тогда было самым важным.

- Сегодня в ООО «Южный» трудятся более 20 человек, - рассказывает Насан Туружбаев. - Все они когда-то работали в «Дружбе». Это сплоченный годами коллектив, которому многое по плечу.

Действительно перемены впечатляют. За последние 10 лет полностью обновлен парк техники - тракторов, комбайнов, зернометов и опрыскивателей. На вооружении у аграриев имеется канадский посевной комплекс Bourgault. Он позволяет экономить такое ценное в страду время, выполняя посев культур с гарантированно высоким качеством. Построено шесть современных ангаров, ведь урожайность растет за счет внедрения новых сельскохозяйственных технологий, применения современной «умной» техники. Возведен и зерноочистительный комплекс, оснащенный французским оборудованием. Это необходимость, так как хранение зерна без первичной обработки невозможно. Производительность комплекса - 50 - 60 тонн в час. Здесь же готовится и «зимует» семенной фонд. Предприятие полностью обеспечивает себя семенами. Сотрудники ООО «Южный» выращивают пшеницу, подсолнечник, ячмень, овес, кукурузу и другие зерновые культуры. Ими засевается более трех тысяч гектаров.