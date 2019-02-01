Под Самарой гаишники и сельчанин спасли семью пенсионеров: пожилую пару вынесли из пожара на руках

Вечер 28 января в селе Первомайск в Самарской области едва не был омрачен страшной трагедий. Около 18-00 на улице Первомайской загорелся деревянный одноэтажный дом, а соседи забили тревогу: «Там же люди!» По удачному стечению обстоятельств мимо проезжал наряд ДПС и старший наряда Алмат Куздавлетов сразу позвонил коллегам — вызвать подмогу.

— Лейтенант полиции передал информацию о пожаре диспетчеру дежурной части, в указанный район направили наряды наружных служб, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» референт пресс-службы ГУ МВД России по региону Людмила Солдатова.

На место уже ехали и пожарные, но всем было понятно, что в сложных погодных условиях, с огромным количеством снега на дорогах, помощники могут немного задержаться. Алмат и старший сержант Дмитрий Каргин пообщались с людьми, узнали, что в западне пожилая семья — дедушка и бабушка — и не стали дожидаться. Они взломали двери и, рискуя собственными жизнями, вошли в охваченное огнем здание. Вместе с правоохранителями в полыхающее строение пошел и местный житель — Юрий Гува.

Пожар представлял собой жуткое зрелищеФото: ГУ МВД России по Самарской области

— Они отыскали в доме пенсионеров и вынесли их. Спасенными оказались 76-летняя женщина и ее 72-летний муж, который из-за болезни не может самостоятельно передвигаться, — говорят силовики.

Пострадавших усадили в патрульный автомобиль. Гаишники оказали им первую помощь, укрыли пледом и стали дожидаться скорую помощь и пожарные расчеты.

Как объясняют в областном ГУ МЧС огонь охватил площадь в 80 квадратных метров. На месте работали 10 спасателей и 3 спецмашины. В 18-52 пожар ликвидировали.

Причину возгорания сейчас выясняют эксперты, но уже понятно, что потерпевшим придется искать новую крышу над головой. Кровля, потолочное перекрытие, стены, личное имущество — все это оказалось серьезно повреждено, либо полностью уничтожено.

К счастью, сами хозяева не пострадали. Их сейчас временно поселили в больнице города Похвистнево, что рядом с Первомайском.

Сами герои скромничают. Они, по их словам, просто сделали то, что должны были:

— Ничего героического в своем поступке не видим. Помогать попавшим в беду людям — долго не только полицейского, но и долг любого человека.

Тем не менее сейчас в отделе МВД России «Похвистневский» решают, как поощрить сотрудников ДПС, оказавших самоотверженную помощь в спасении людей. А жители села засыпают дежурную часть местной полиции благодарственными письмами.