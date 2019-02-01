2019-02-01T11:46:39+03:00
Спорт

Битва за плей-офф началась: обзор выездной серии «Лады» и ЦСК ВВС в ВХЛ

Тольяттинцы откатились на 6 место, ЦСК ВВС – 18-ый и бьется за зону игр на вылет
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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До конца регулярного чемпионата остался всего месяц. Фото: ХК «Металлург» НовокузнецкДо конца регулярного чемпионата остался всего месяц. Фото: ХК «Металлург» Новокузнецк
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31 января для «Лады» завершилась предпоследняя в этом сезоне выездная серия регулярного чемпионата ВХЛ. За два дня до этого выездную серию закрыл ЦСК ВВС. Для обеих наших команд эти полмесяца были не из легких. Досталось и тем, и другим, но были и поводы для радости. Начнем с «Лады».

«Лада» на 6 месте регулярки

Тольяттинцы наконец смогли справиться с серией поражений, которая достигла 7 матчей. Сделала это «Лада» во втором матче выездной серии – в Пензе подопечные Анатолия Емелина выплеснули все, что накипело, и накидали местному «Дизелю» четыре шайбы. Пропустили только одну – 4:1. Могли «автозаводцы» прервать безвыигрышную серию и матчем раньше, но уступили «Барсу» по буллитам.

- Мы сыграли лучше, чем в домашней серии. А буллиты… Я думаю, наши люди – поопытнеее, должны были решить эту серию. Но наш молодой вратарь не выручил, а они забили, - подвел итоги матча с «Барсом» наставник «Лады» Анатолий Емелин.

В том матче «Ладу» в овертайм, кстати, втащил лучший бомбардир ВХЛ Александр Тимирев, записавший на свой счет дубль. 24-летний форвард в этом сезоне уже успел наколотить 30 шайб и повторить рекорд Романа Музычко сезона 2011-2012. А до конца регулярки еще 8 матчей.

После победы над «Дизелем» тольяттинцы направилась в Новокузнецк. Громкая вывеска «Металлург» - «Лада» предвещала серьезную зарубу. Так и вышло. Только чаще удары пропускали тольяттинцы. С 13 по 37 минуту, после пропущенной шайбы, «Металлург» стабильно пробивал все блоки «Лады» и набросал 5 шайб. Гости разок огрызнулись, но хозяева приструнили их, восстановив перевес в 4 шайбы – 6:2.

Дальше тяжело не должно было быть, но «Лада» все равно продвигалась со скрипом. Два матча - с середняком «Солоком» и абсолютным аутсайдером «Ермаком» - завершились в овертайме и с одинаковым счетом 2:1.

- Напрягают нападающие, потому, что мало стали забивать. Они у нас лезут в углы, на ворота мало лезут, - отметил после игры с «Ермаком» наставник «Лады» Анатолий Емелин.

Низкая результативность и правда очень подкосила «Ладу». Команда откатилась на 6 место в турнирной таблице. Емелин обещал, что в клубе со всем разберутся и все поправят. Ждем. До конца регулярки остался месяц. Впереди очень тяжелая домашняя серия – в Тольятти приедут «Рубин», «Югра» и петербургские «Динамо» и СКА-Нева». По сути, это будет бой за теплое место перед играми на вылет.

4 февраля – понедельник – «Лада» - «Рубин»

6 февраля – среда – «Лада» - «Югра»

8 февраля – пятница – «Лада» - «Динамо» (Санкт-Петербург)

10 февраля – воскресенье – «Лада» - «СКА-Нева»

Из Новокузнецка ЦСК ВВС сумел увезти победу. Фото: ХК «Металлург» Новокузнецк

Из Новокузнецка ЦСК ВВС сумел увезти победу. Фото: ХК «Металлург» Новокузнецк

ЦСК ВВС – до зоны плей-офф рукой подать

Февраль будет жарким и для ЦСК ВВС. «Летчики» в паре шагов от зоны плей-офф. У команды Александра Соколова 50 очков. Столько же у «Барса». На одно очко больше у «Челмета» и «Ценг Тоу». На два – у «Торпедо». Бой за заветные 15-16 места будет серьезным. Лед в феврале в ВХЛ будет гореть.

Жарко было и в январе. ЦСК ВВС прошли этот отрезок чуть хуже «Лады». Во многом это случилось из-за финальной игры выездной серии, которую команда Соколова откровенно провалила. 1:7 от «Ермака», который барахтается на последнем месте турнирной таблицы.

- Над нами сегодня очень хорошо поиздевались. А то многие мальчишки подумали, что они очень хорошо научились в хоккей играть. Без движения никуда. О чем тут разговаривать, - отрезал главный тренер ЦСК ВВС после разгрома.

Позже он все-таки добавил, что команда продолжит и дальше работать. Мол, парни молодые, есть над чем трудиться.

Нехватка опыта сказалась, когда ЦСК ВВС упустил победу в овертайме в игре с «Дизелем» и когда не смог догнать в Красноярске «Сокол». Зато благодаря амбициям и юношескому напору. Сначала самарцы отгрузили «Барсу» 4 шайбы – 4:1, потом вырвали победу в Новокузнецке у «Металлурга» в овертайме 5:4.

Бороться за плей-офф ЦСК ВВС будет очень сложно. Впереди четыре домашних матчах с лидерами ВХЛ и выездная серия.

4 февраля – понедельник – ЦСК ВВС – «Югра»

6 февраля – среда – ЦСК ВВС – «Рубин»

8 февраля – пятница – ЦСК ВВС – «СКА-Нева»

10 февраля – воскресенье – ЦСК ВВС – «Динамо» (Санкт-Петербург)

ИСТОЧНИК KP.RU

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