«Пожалуйста, берегите свои семьи!» В Самаре многодетный военный изрезал и задушил свою жену из-за ее связи с другими мужчинами

18 лет вместе, новая квартира и кризис в отношениях

— Я никогда себе не прощу того, что по моей вине не стало человека! Прошу прощения у всех! — 39-летний старший сержант Евгений Копцев во время последнего слова в Самарском гарнизонном военном суде не сдерживает слез. В ночь с 13 на 14 сентября он убил свою 35-летнюю супругу Анну -избил, нанес ей не менее 12 ножевых ранений и задушил веревкой. Трагедия произошла буквально на глазах трех детей несчастной семьи, а злодея задержали в тот же день.

Но что же случилось? Пара была в браке 18 лет. Воспитывали дочерей, старшей из которых 17. Мужчина участвовал в боевых действиях в Чечне, в последнее время служил по контракту в Чапаевске — связистом. Женщина устроилась менеджером в торговый центр, когда в 2018 году они из Рощинского переехали в трехкомнатную квартиру в Южном городе, взятую в военную ипотеку. Ничего не предвещало беды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/689460" frameborder="0"></iframe> Последнее слово военнослужащего, убившего жену в Самаре.Михаил ГОРЮНОВ

— Наши отношения разладились, я пытался разговаривать с ней, найти общий язык снова и снова, но чувствовал удаление. «Ты скажи, может во мне что-то не так, я изменюсь, только скажи!» — но ничего не менялось, — объясняет Евгений. — Мы переехали, хотел детей водить в лучшую школу, готов был убираться, готовить — пончики с корицей они очень любят. Я хотел сохранить семью, у меня никогда не было других женщин за время нашей семейной жизни, но я узнал, что у нее другие мужчины, и все перевернулось!

Жена пыталась вырваться

Евгений просит прощения у родных убитойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Роковая ссора между парой случилась вечером 13 сентября. По словам подсудимого, он просто пытался говорить, не было желания делать что-то еще. Но из материалов дела следует, что обвиняемый сначала пытался задушить свою жертву руками, она смогла вырваться, он бил ее руками, а потом взял на кухне нож... Как говорит Копцев, он пришел в себя после криков дочери, увидев, что натворил, вызвал скорую, пытался помочь сам, но тщетно.

Расследование длилось несколько месяцев, зимой дело дошло до суда. На прениях, состоявшихся на днях, гособвинитель запросил для злоумышленника 9 лет строгого режима и принудительное лечение у психиатра, сторона защиты хочет, чтобы назначили более мягкое наказание.

— Я прошу назначить ниже возможного срока. Я так мечтал о детях, так радовался, когда зубки резались, гордился, когда вел их в первый класс, — плачет Евгений. — Сейчас я каждый день думаю о них — одетые, не голодные ли. Я как папа, чувствую ответственность перед детьми, я должен помочь им встать на ноги. Хочу искупить то, что я сделал.

Дело слушают в гарнизонном судеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Задержанный благодарен брату погибшей — Максиму, который сам, будучи многодетным отцом, оформляет опеку над оставшимися без родителей сестрами на себя. Девочкам теперь придется переехать в деревню.

Семья — это самое важное

Родственники Анны не слишком поддерживают версию фигуранта. В случайности преступления и изменах они крайне сомневаются. Более того, на момент задержания Копцев был спокоен и сразу признал вину.

— Была длительная психотравмирующая ситуация в семье. Конфликт вызвало общение погибшей с третьими лицами мужского пола. Мы спорим именно об умышленности преступление. Когда тебя унижают, когда приходится терпеть, все это влияет на твое эмоциональное состояние, — защищает Евгения его адвокат Роман Писарев. — Экспертиза признала моего подзащитного вменяемым, но с ограничениями. На это мы тоже указываем.

Приговор по делу огласят в понедельникФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сам военнослужащий сегодня совсем не выглядит защитником родины. В завершении своей речи, больше похожей на исповедь, он, по-прежнему плача, призывает участников судебного процесса к любви:

— Пожалуйста, берегите свои семьи! Заботьтесь друг о друге. Семья — это самое важное. Остальное все пыль!

Приговор по убийству будет оглашен уже в ближайшее время. Итоговое заседание намечен на понедельник — 4 февраля. «КП-Самара» будет следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Под Самарой военнослужащий приревновал жену и зарезал ее

Подозреваемого задержали, сейчас правоохранители продолжают расследование (подробности)