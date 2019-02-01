Погода в Самаре на февраль 2019 года: будет холоднее и не так снежно

Синоптики поделились предварительной информацией о том, какой будет погода в Самаре на февраль 2019 года. По их данным, температура в феврале будет немного ниже средних многолетних значений. В среднем это будет -9,7 -13,6 градусов. Есть радостные новости и для тех, кому уже надоели затяжные снегопады (особенно, для дорожных служб): месячное количество осадков предполагают даже ниже нормы. Об этом сообщают сотрудники Гидрометцентра России.

- В субботу 2 февраля будет облачная с прояснениями погода, подует юго-восточный ветер, температура -7 - 12 градусов. В воскресенье потеплеет до -3 - 8 градусов, ветер немного усилится, пойдет легкий снег, такая же погода будет и в понедельник, - сообщают в Приволжском УГМС.

Также по данным Гидрометцентра России, с 5 февраля начнет холодать, пик может быть достигнут к понедельнику 11 февраля. Температурный минимум может достичь 21 градуса холода - в ночное время. А днем минимум который будет достигнут в первой половине месяца - это -15 градусов.

Кстати, по народным примета слишком теплое начало февраля - к посредственному урожаю, а вот морозный февраль предвещает отличное лето. Стоит присмотреться и к последней неделе февраля - если морозы лютуют, значит весна будт теплой.

А самарские сурки в зоопарке тем временем предсказали быструю весну. Верим и ждем!