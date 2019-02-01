2019-02-01T14:19:14+03:00
Дом. Семья

“Снимайте шубы, господа!”: Самарские сурки предсказали раннюю весну

Грызуны проснулись на неделю раньше обычного, потянулись и принялись лакомиться овощами
Евгения ВАСИНА
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После зимы сурки почти не похуделиПосле зимы сурки почти не похуделиФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Весна 2019 года будет ранняя. Так решили сурки Ева и Иван, обитающие в Самарском зоопарке. Предсказатели тепла в этом году проснулись на неделю раньше обычного. Как отметили сотрудники зоопарка, настроение у сурков вполне весеннее, а самочувствие хорошее. Первым делом грызуны потянулись, а потом заметили приготовленные для них угощения: овощи, фрукты и орехи.

- В этом году сурки у нас проснулись значительно раньше Дня сурка, поэтому мы смеем надеяться, что весна будет ранней. Для всех это радостное явление, - заявил главный зоотехник Самарского зоопарка Александр Кузовенко. - Все прошлые годы предсказания сурков сбывались, исключение - 2018 год. Но на этот раз на раннюю весну указывают не только сурки, но и многие народные приметы, которые находили подтверждение сотни лет.

Покадети с любопытсвом смотрели на сурков, те удивлялись такому количеству гостей Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Покадети с любопытсвом смотрели на сурков, те удивлялись такому количеству гостейФото: Альберт ДЗЕНЬ

Главный толкователь поведения сурков Александр Кузовенко также отметил, что зима этого года очень похожа на 2008 год, когда было также снежно и весна была очень ранняя.

В День сурка в зоопарк приехали дети из школы-интерната № 111 и школы-интерната № 117. Многие из ребят сурков увидите впервые.

- Я раньше никогда не видела сурков. Мне было очень интересно. Теперь я знаю, что сурки спят так крепко, что некоторые новые работники зоопарка даже могут подумать, что они умерли, а они просто спят, - рассказала Вика из школы №117.

Для сурков приготовили вкусные угощения Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Для сурков приготовили вкусные угощенияФото: Альберт ДЗЕНЬ

Ребята отвечали на вопросы о животных, разгадывали загадки, с большим интересом наблюдали, как сурки за обе щеки уплетают капусту и яблоки.

- Весну я, конечно, жду, но зиму люблю больше. Мне бы хотелось, чтобы зима задержалась, - откровенно признался школьник Коля.

Весну пришли встречать и школьники Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Весну пришли встречать и школьникиФото: Альберт ДЗЕНЬ

Кстати, Ева и Иван за зиму почти не похудели. Все потому что в неволе сурки засыпают позже, чем в природе, и просыпаются раньше. Суркам из Самарского зоопарка около 10 лет, детей пока у них нет, но сотрудники зоопарка уверены, что дети у Евы и Ивана еще будут. В неволе эти животные живут до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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