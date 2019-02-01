АО «Российский аукционный дом» сообщает

Открытый аукцион («голландский») по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

29 марта 2019 г. в 10:00 (по МСК)

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договорами поручения № РАД-721-1/2018 от 26.09.2018г., № РАД-510-1/2018 от 31.07.2018г., № РАД-625/2017 от 18.08.2017г. и № РАД-507-1/2018 от 31.07.2018г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 29 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут (время московское).

Место проведения торгов: г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 04 февраля 2019 года по 27 марта 2019 г., по следующим адресам:

в Поволжском филиале АО «РАД» по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)– по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)- мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, лит. А, 2-й этаж с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)- мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)- мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1,бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов

не позднее 27 марта 2019 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 28 марта2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 29 марта 2019 г. с 09:30 до 09:55 (по мск) по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 29 марта 2019 г. по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский аукцион»).

Сведения об объектах недвижимого имущества, выставленных на продажу:

Лот №1:

Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь: 25,30 кв.м., 1 этаж, комнаты №№ 1,9,10, расположенное по адресу: Самарская область, Сергиевский р-н, с. Чекалино, ул. Советская, д. 49, c кадастровым номером 63:31:0905002:141

Начальная цена Объекта – 192 204 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта – 128 136руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 12 813руб. 60 коп.

Шаг аукциона на повышение – 6 406 руб. 80 коп.

Шаг аукциона на понижение – 12 813 руб. 60 коп.

Имущество планируется выставить на торги для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот №2:

Объект 1: ЗДАНИЕ БЕЗЕНЧУКСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ № 5846 СБЕРБАНКА РОССИИ, назначение: нежилое, площадь: 2 446,70 кв.м., этажность: 4, подземная этажность: 1, Литера АА1А2аа1, инвентарный номер 0361007, расположенное по адресу: Самарская область, Безенчукский р-н, пос.г.т. Безенчук, ул. Мамистова, д. 7, c кадастровым номером 63:12:1401045:66;

Объект 2: БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ С ПРИСТРОЕННОЙ АВТОСТОЯНКОЙ БОКСОВОГО ТИПА БЕЗЕНЧУКСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ №5846 СБ РФ, назначение: нежилое, площадь: 218,50 кв.м., этажность: 1, Литера: Г, инвентарный номер 0361007, расположенное по адресу: Самарская область, Безенчукский р-н, пос.г.т. Безенчук, ул. Мамистова, д. 7, c кадастровым номером 63:12:1401045:65;

Объект 3:АВТОМОБИЛЬНАЯ МОЙКА ТИПА БЕЗЕНЧУКСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ № 5846, назначение: нежилое, площадь: 27,90 кв.м., этажность: 1, Литера: Г1, инвентарный номер 0361007, расположенная по адресу: Самарская область, Безенчукский р-н, пос.г.т. Безенчук, ул. Мамистова, д. 7, c кадастровым номером 63:12:1401045:67

Начальная цена лота №2 – 21 207 662 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 20 637 763 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 505 221 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 64 678 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена лота №2 – 14 138 442 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 13 758 509 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 336 814 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 3 – 43 119 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 1 413 844руб. 20 коп.

Шаг аукциона на повышение – 706 922 руб.

Шаг аукциона на понижение – 1 413 844 руб.

Имущество планируется выставить на торги для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений): Обязательным условием является заключение с победителем торгов/единственным участником предварительного договора аренды нежилого помещения общей площадью 604,6 кв.м (далее – Часть помещения), для размещения дополнительного офиса Самарского отделения №6991 ПАО Сбербанк, на следующих условиях:

1. Объект аренды: нежилые помещения общей площадью 604,6 кв.м, (далее – Часть помещения).

2. Предварительный договор аренды должен быть подписан одновременно с подписанием Договора купли-продажи Объектов.

3. Положения Основного договора аренды (далее – Основной договор):

- срок аренды по Основному договору - 10 (десять) лет;

- размер постоянной части арендной платы составляет 197 (Сто девяносто семь) рублей 00 копеек за 1 кв.м. в месяц.

- Ежемесячная постоянная часть арендной платы составит 119 106 (Сто девятнадцать тысяч сто шесть) руб. 20 коп., с учетом НДС.

- Постоянная часть арендной платы включает в себя платежи за пользование Частью помещения и соответствующей частью земельного участка пропорционально занимаемой площади, за техническое обслуживание систем теплоснабжения (газоснабжения), энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, очистку кровли Здания, в котором находится Часть помещения от снега и наледи в зимний период; коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение), уборку прилегающей к Части помещения территории на расстоянии 3 (Трех) метров от лицевой части фасада по длине Части помещения первого этажа, внутреннюю уборку Части помещения, расходы по вывозу ТКО Части Помещения, дератизации и дезинсекции Части помещения);

- Постоянная часть арендной платы может ежегодно по соглашению Сторон (за исключением первых двух лет срока аренды) увеличиваться, но не чаще раз в год, в размере, не превышающем индекс потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемый на официальном сайте Федеральной Службы Государственной Статистики РФ www.gks.ru, но не более 5 (Пяти) % от величины постоянной части арендной платы.

В случае снижения рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости в Самарской области размер постоянной части арендной платы подлежит уменьшению до рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости. Оценка производится оценщиком, выбранным по соглашению Сторон. Затраты по проведению рыночной оценки стоимости аренды оплачивается Сторонами в равных долях.

Новый размер постоянной части арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к Договору.

- Переменная часть арендной платы включает в себя плату за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение).

4. Размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, в том числе НДС (20%), определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Части помещения, по тарифам и расчетам, установленным по регионам энергоснабжающими и водоснабжающими организациями, с предоставлением со стороны Арендодателя приложения расчетов и заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора.

5. Расходы за теплоснабжение (газоснабжение), определяются по показаниям прибора учета газа, установленного в соседнем здании - котельной, принадлежащей Арендодателю, от которой отапливается Объект 1, в котором находится Часть помещения, умноженные на утвержденный тариф ресурсоснабжающей организации и рассчитанные пропорционально площади Части помещения к площади Объекта 1, а также исходя из общего размера затрат на эксплуатацию котельной.

6. Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Части помещения, уборке прилегающей к Части помещения территории, внутренней уборке Части помещения Арендатор оплачивает самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров с обслуживающими организациями.

7. Стоимость произведенных Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшений арендованной Части помещения, неотделимых без вреда для Части помещения, не подлежит возмещению Арендодателем Арендатору, за исключением случаев досрочного расторжения Договора по инициативе Арендодателя. В этих случаях Арендодателем возмещается остаточная стоимость неотделимых улучшений, увеличенная на сумму НДС 20%, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора.

8. Стоимость капитального ремонта, произведенного Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя подлежит возмещению Арендодателем, в объеме, согласованном Сторонами на момент проведения капитального ремонта, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора.

9. Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения Основного договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив Арендодателя не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Основного договора/отказа от исполнения.

10. В целях государственной регистрации Основного договора Арендодатель в течение 40 календарных дней с даты подписания Основного договора обеспечивает подготовку технического плана в связи с образованием Части помещения, на которую распространяются ограничения и обременения по Основному договору.

11. Арендатор вправе изменить, в т.ч. уменьшить, арендуемую площадь Части помещения, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения площади. Изменение арендуемой площади Части помещения оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору.

12. Часть помещения имеет назначение «нежилое»;

13. Право собственности Арендодателя на Часть помещения/Здание зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подтверждено соответствующими документами;

14. Арендодатель имеет законную возможность передачи Части помещения во временное владение и пользование (аренду) Арендатору;

15. Отсутствие прав третьих лиц на Часть помещения, которые препятствуют заключению Основного договора, подтвержденное выпиской из ЕГРН;

16. Арендатор должен быть письменно извещен о наличии прав третьих лиц на Часть помещения, которые не препятствуют заключению Основного договора с приложением к извещению соответствующих документов;

17. Направление Арендатору документов: выписки из ЕГРН на Объект 1/Часть помещения/Земельный участок, Технический паспорт на Объект 1/Часть помещения.

18. Арендатор вправе расторгнуть (отказаться от исполнения) Предварительный договора аренды в одностороннем внесудебном порядке при невыполнении Арендодателем условий предварительного договора в определенный срок.

19. Срок заключения Основного договора аренды не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Предварительного договора аренды при выполнении Арендодателем обязательных условий.

Лот №3:

Объект 1: ЗДАНИЕ БОЛЬШЕГЛУШИЦКОГО ОТДЕЛЕНИЯ №4249 СБЕРБАНКА РФ, назначение: нежилое здание, площадь: 1 075,80 кв.м., этажность: 4, литера А,А1, инвентарный номер: 133, расположенное по адресу: Самарская область, Большеглушицкий р-н, с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д. 51, кадастровый номер 63:14:0902023:409;

Объект 2: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, площадь 619,00 кв.м., категория земель: земли поселений, расположенный по адресу: Самарская область, Большеглушицкий р-н, с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д. 51, кадастровый номер 63:141902023:10

Начальная цена лота №3 – 8 989 038 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 8 882 238 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 106 800 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена лота №3 – 5 992 692 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 5 921 492 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 71 200 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 599 269 руб. 20 коп.

Шаг аукциона на повышение – 299 634 руб. 60 коп.

Шаг аукциона на понижение – 599 269 руб. 20 коп.

Имущество планируется выставить на торги для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.

Лот №4:

Объект 1: Здание, назначение: нежилое здание, площадь: 1 200,7 кв.м., расположенное по адресу: Самарская область, с. Богатое, ул. Чапаева, д. 18, кадастровый номер 63:13:0301009:150;

Объект 2: Земельный участок, площадь: 852 кв.м., виды разрешенного использования: земли населенных пунктов под общественную застройку, расположенный по адресу: Самарская область, р-н Богатовский, с/а Богатовская, с. Богатое, ул. Чапаева, д 18, кадастровый номер 63:13:0301023:16

Начальная цена Лота №4 – 11 568 407 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 11 184 407 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 384 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена лота №4 – 7 712 272 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 7 456 272 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 256 200 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 771 227 руб. 20 коп.

Шаг аукциона на повышение – 385 613 руб. 50 коп.

Шаг аукциона на понижение – 771 227 руб.

Имущество планируется выставить на торги для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона предварительного договора аренды нежилых помещений общей площадью не более 263,50 кв.м (далее – Часть помещения), расположенного на 1 и 2 этаже Здания, для размещения дополнительного офиса Самарского отделения №6991 ПАО Сбербанк , на следующих условиях:

1. Объект аренды:

На время проведения обособления (1 мес), площадь аренды нежилых помещений составит 263,5 кв.м., в том числе на 1 этаже – 253,9 кв.м., на 2 этаже 9,6 кв.м.

После проведения обособления, общая площадь аренды нежилых помещений составит 216,5 кв.м. расположенных на 1 этаже здания (далее – Часть помещения).

2. Предварительный договор аренды должен быть подписан одновременно с подписанием Договора купли-продажи Объектов.

3. Положения Основного договора аренды (далее – Основной договор):

- срок аренды по Основному договору - 10 (десять) лет;

- размер постоянной части арендной платы составляет 225 (Двести двадцать пять) рублей 00 копеек за 1 кв.м. в месяц;

- ежемесячная постоянная часть арендной платы на время проведения обособления (1 мес) составит 59 287 (Пятьдесят девять тысяч двести восемьдесят семь) рублей 50 копеек, с учетом НДС;

- ежемесячная постоянная часть арендной платы после проведения обособления составит 48 712 (Сорок восемь тысяч семьсот двенадцать) рублей 50 копеек, с учетом НДС;

4. Постоянная часть арендной платы включает в себя платежи за пользование Частью помещения и соответствующей частью земельного участка пропорционально занимаемой площади, за техническое обслуживание систем теплоснабжения (газоснабжения), энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, очистку кровли Здания, в котором находится Часть помещения от снега и наледи в зимний период; коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение), уборку прилегающей к Части помещения территории на расстоянии 3 (Трех) метров от лицевой части фасада по длине Части помещения первого этажа, внутреннюю уборку Части помещения, расходы по вывозу ТКО Части Помещения, дератизации и дезинсекции Части помещения);

- Постоянная часть арендной платы может ежегодно по соглашению Сторон (за исключением первых двух лет срока аренды) увеличиваться, но не чаще раз в год, в размере, не превышающем индекс потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемый на официальном сайте Федеральной Службы Государственной Статистики РФ www.gks.ru, но не более 5 (Пяти) % от величины постоянной части арендной платы.

В случае снижения рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости в Самарской области размер постоянной части арендной платы подлежит уменьшению до рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости. Оценка производится оценщиком, выбранным по соглашению Сторон. Затраты по проведению рыночной оценки стоимости аренды оплачивается Сторонами в равных долях.

Новый размер постоянной части арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к Договору.

- Переменная часть арендной платы включает в себя плату за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение).

5. Размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, в том числе НДС (20%), определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Части помещения, по тарифам и расчетам, установленным по регионам энергоснабжающими и водоснабжающими организациями, с предоставлением со стороны Арендодателя приложения расчетов и заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора.

6. Расходы за теплоснабжение (газоснабжение), определяются по показаниям прибора учета газа, установленного в соседнем здании - котельной, принадлежащей Арендодателю, от которой отапливается Объект 1, в котором находится Часть помещения, умноженные на утвержденный тариф ресурсоснабжающей организации и рассчитанные пропорционально площади Части помещения к площади Объекта 1, а также исходя из общего размера затрат на эксплуатацию котельной.

7. Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Части помещения, уборке прилегающей к Части помещения территории, внутренней уборке Части помещения Арендатор оплачивает самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров с обслуживающими организациями.

8. Стоимость произведенных Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшений арендованной Части помещения, неотделимых без вреда для Части помещения, не подлежит возмещению Арендодателем Арендатору, за исключением случаев досрочного расторжения Договора по инициативе Арендодателя. В этих случаях Арендодателем возмещается остаточная стоимость неотделимых улучшений, увеличенная на сумму НДС 20%, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора.

9. Стоимость капитального ремонта, произведенного Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя подлежит возмещению Арендодателем, в объеме, согласованном Сторонами на момент проведения капитального ремонта, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора.

10. Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения Основного договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив Арендодателя не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Основного договора/отказа от исполнения.

11. В целях государственной регистрации Основного договора Арендодатель в течение 40 календарных дней с даты подписания Основного договора обеспечивает подготовку технического плана в связи с образованием Части помещения, на которую распространяются ограничения и обременения по Основному договору.

12. Арендатор вправе изменить, в т.ч. уменьшить, арендуемую площадь Части помещения, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения площади. Изменение арендуемой площади Части помещения оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору.

13. Часть помещения имеет назначение «нежилое»;

14. Право собственности Арендодателя на Часть помещения/Здание зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подтверждено соответствующими документами;

15. Арендодатель имеет законную возможность передачи Части помещения во временное владение и пользование (аренду) Арендатору;

16. Отсутствие прав третьих лиц на Часть помещения, которые препятствуют заключению Основного договора, подтвержденное выпиской из ЕГРН;

17. Арендатор должен быть письменно извещен о наличии прав третьих лиц на Часть помещения, которые не препятствуют заключению Основного договора с приложением к извещению соответствующих документов;

18. Направление Арендатору документов: выписки из ЕГРН на Объект 1/Часть помещения/Земельный участок, Технический паспорт на Объект 1/Часть помещения.

19. Арендатор вправе расторгнуть (отказаться от исполнения) Предварительный договора аренды в одностороннем внесудебном порядке при невыполнении Арендодателем условий предварительного договора в определенный срок.

20. Срок заключения Основного договора аренды не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Предварительного договора аренды при выполнении Арендодателем обязательных условий.

Лот №5:

Объект 1: Здание, назначение: нежилое здание, площадь: 43,7 кв.м., расположенное по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, ул. М. Горького, д.1а, кадастровый номер 63:07:0102015:681;

Объект 2: Земельный участок, площадь: 50 кв.м., виды разрешенного использования: земли населенных пунктов для гаражного строительства, расположенный по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, ул. М. Горького, д. 1а, кадастровый номер 63:07:0102016:5

Начальная цена Лота №5 – 133 831 руб., с учетом НДС, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 109 831 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 24 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена лота №5 – 89 221 руб., с учетом НДС, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 73 221 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 16 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 8 922 руб. 10 коп.

Шаг аукциона на повышение – 4 461 руб.

Шаг аукциона на понижение – 8 922 руб.

Имущество планируется выставить на торги для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.

Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: (846) 248-21-43, 248-15-82, 248-15-34,

harlanova@auction-house.ru, samara@auction-house.ru.