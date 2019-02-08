Никто не замерз: в Самаре энергетики подключили к автономной котельной три дома и базу МЧС

Мобильная котельная на связи

Сообщение о прорыве на теплопроводе диаметром 100 мм на улице Дальней в Самаре поступило на пульт дежурного в 9 утра. От потоков кипятка пострадало пять человек. Незамедлительно к месту ЧП отправились сотрудники ПТС, медики, спасатели и даже электрики. Здесь же развернулся оперативный пункт главы города и пункт временного размещения. Без отопления могли остаться три многоквартирных дома и база МЧС, а это 210 человек.

Такова легенда масштабных учений, которые прошли в Самаре в четверг, 7 февраля. К счастью, без тепла никто не остался. В считанные часы сотрудники ПТС развернули мобильную котельную и поменяли схему отопления ближайших домов.

Незамедлительно к месту ЧП отправились сотрудники ПТС, медики, спасатели и даже электрики.

- На улице Дальной произвели пробный пуск автономной котельной. К ней мы подключили три жилых дома и базу МЧС. Пуск успешный. Сейчас автономная котельная выполняет свои функции независимо от централизованных тепловых сетей, - поясняет исполнительный директор АО "Предприятие тепловых сетей" Айдар Ильясов. - Такая котельная может работать сутками, главное обеспечить ее топливом. Но с ЧП теплоэнергетики должны справится в течении 24 часов. Подобные установки используются для обогрева удаленных объектов и локальных зон.

Чтобы согреть большой жилой район мобильной котельной не достаточно, а вот больницу Середавина или несколько многоэтажек она отоплением обеспечит.

Сердце котельной - котел, здесь он итальянский, мощностью 1850 кВт/ч. Внутри установки чисто и относительно просторно. Обеспечить ее работу могут два человека, а вот для запуска нужна небольшая бригада электриков и теплоэнергетиков.

- К мобильной котельной можно подключить четыре-пять десятиэтажки с четырьмя подъездами. Этого хватит, чтобы обеспечить квартиры теплом, но не горячей водой. Есть у котельной и свой генератор, на случай отключения электричества, - проводит экскурсию для любопытных руководитель группы АО “ПТС” Владимир Карцев. - К теплотрассе котельная подключается гибкими трубами. Развернуть такую котельную можно всего за три часа, “Питается” она дизтопливом. Съедает примерно 180 кг в минимальном режиме.

От потоков кипятка пострадало пять человек.

Всех пострадавших спасли

Вместе с теплоэнергетиками учения провели и спасатели. Сотрудники спасательного отряда Самары в костюмах химзащиты эвакуировали пострадавших. Людей на носилках вынесли из зоны опасности и передали медикам. Сработали за считанные минуты.

чтобы подъезды “отключенных” домов не замерзли, их грели тепловыми пушками. Оперативно сработали и коммунальные службы, именно они оперативно расчистили место для мобильной котельной.

Вся информация о ЧП в режиме реального времени поступала в оперативный пункт главы города, а отсюда данные передают в оперативный штаб по ликвидации ЧП в Управление гражданской защиты города Самара.

В считанные часы сотрудники ПТС развернули мобильную котельную и поменяли схему отопления ближайших домов.

- Мы себе ставили задачу отработать схему переключения потребителей в случае ЧП. Это место выбрано не случайно. Оно достаточно удалено и мы понимаем, что в случаи ЧП тепло сюда придет не скоро. В считанные часы мы развернули работу мобильной котельной, подключили гибкими шлангами, дали температуру в 90 и тепло пошло в дома потребителей. Сработали здесь нормально. Также как на второй точке учений на улице Шверника. Там мы подключали муниципальную мобильную котельную к детской инфекционной больнице. Ту задачу, которую поставил перед нами губернатор, - мы выполнили, - констатировал заместитель Главы Самары Владимир Василенко. - Всего в Самаре 6 таких мобильных установок. Две в АО “ПТС” и четыре в собственности города. Эта чуть новее, но по мощности они примерно одинаковые.

Успешно с учениями справились и в пункте временного размещения. По легенде туда обратились 11 человек. Всем им выдали постельное белье, раскладушки, полотенца и даже тапочки. Людей обеспечили теплым питанием. Семейным предложили индивидуальные комнаты для размещения. Но, к счастью, жителям улице Дальней находится там долго не пришлось. Жители ближайших домов благодаря слаженной работе теплоэнергетиков даже не заметили, что схема подачи тепла менялась.