2019-02-08T15:50:05+03:00
Общество

Не забивайте розетки и следите за газом: сотрудники самарского МЧС рассказали многодетным семьям, как избежать пожара

Журналисты "КП-Самара" отправились в рейд вместе с пожарными и социальными педагогами и посмотрели, как горожане следят за безопасностью в своих квартирах
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Сотрудники МЧС лично рассказывают ребятам, как соблюдать пожарную безопасностьСотрудники МЧС лично рассказывают ребятам, как соблюдать пожарную безопасностьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В России дети все чаще гибнут на пожарах

Небрежное обращение с розетками, плитами, проводами от телевизора - все это зачастую может стать причиной возгорания и последующей трагедии. А когда в доме много малышей, то риск удваивается. Детская смертность на пожарах в стране в последнее время выросла, и с этим стараются бороться. МЧС и социальные службы периодически проводят профилактические рейды по многодетным семьям, в один из таких вместе со специалистами отправились журналисты "Комсомолки".

- В нашем городе, к счастью, роста детской смертности на пожарах нет. В этом году единственный случай был на Ташкентской. Под лестничной клеткой загорелся мусор, не все захотели покидать свои квартиры и трое детей надышались. Случаев гибели у нас не было, - рассказывает заместитель начальника отдела надзорной деятельности г.о. Самара Алексей Рассадин.

Специалисты проводят такие проверки на постоянной основе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты проводят такие проверки на постоянной основеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вместе с педагогом комплексного центра социального обслуживания населения Марией Бардыгиной Алексей "патрулирует" Промышленный район. В день удается наведаться в 10-15 квартир.

На Ново-Вокзальной принюхиваются к газу

Светлана Александрова живет вместе с мужем и детьми - две девочки Насти и сын Сережа - в 40-летнем доме на Ново-Вокзальной. Они очень рады гостям.

- Мы с вами побеседуем, плиты, розетки посмотрим. Не пугайтесь! - цель визита объясняем уже с порога.

Светлана сама работала в газовой службе и с добром относится к таким проверкам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Светлана сама работала в газовой службе и с добром относится к таким проверкамФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы только за! Сама работала в газовом хозяйстве по молодости, с газоанализаторами ходили по домам, внимательно слежу за этим, принюхиваюсь. Тем более после страшных событий в Магнитогорске, глаз да глаз нужен! - говорит Светлана, у которой еще есть взрослые сын и дочь и 4 внука. - Но у нас жалоб нет - газовщики приходят, проверяют.

Из детишек дома младшая Настя. 10-летней девочке Мария и Алексей вручают памятку с напоминаниями, что можно, а что нельзя. Ребенок обещает изучить и стыдливо опускает глаза, когда проверяющие обращают внимание на многоместную розетку, все ячейки которой заняты.

- Так делать нельзя! - предупреждает сотрудник МЧС. - Большая концентрация электричества в одном месте, может быть перенапряжение, искры и возгорание.

Сотрудник МЧС объяснил Насте, что розетки лучше не забивать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудник МЧС объяснил Насте, что розетки лучше не забиватьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но в целом к семье Светланы нареканий никаких. Оголенных проводов нет, плита в нормальном состоянии, люди адекватные и все понимают.

Животные учат детей заботе

Дом на Физкультурной, где в квартире с пятью несовершеннолетними и одной старшей дочками проживает самарчанка Наталья, новее того, что на Ново-Вокзальной. Его ввели в эксплуатацию лишь в 2016 году.

- У нас дом полностью на электричестве, работала бригада, делали проводку в апреле прошлого года, пока все нормально, - рассказывает Наталья. - Еще год гарантии остался!

Наталья спасла котят - детям они очень нравятся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наталья спасла котят - детям они очень нравятсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В квартире очень тепло, даже в подсобке, из которой соорудили четвертую комнату - для старшенькой дочки. Туда поставили электронагреватель, но проблем с ним не возникает - работает исправно, да и в других уголках жилой площади все подряд не включено, какие-либо замыкания исключены.

Визитеры маленьких девочек не только учат безопасности, но и радуют - помимо памяток им принесли конфетки к чаю. Хорошее настроение детей вопрос важный. Когда все в радость - и воспитание идет легче. Именно поэтому в доме кролик и два котенка.

- Котят нашла недавно. В коробке кто-то оставил на морозе, возле аптеки. Решила взять, назвали их Сэм и Китти, - говорит Наталья. - Потому что у детей должны быть животные. Они их любят и заботятся о них.

Самые частные проблемы с электропроводкой

Детям предлагают внимательно изучить правила пожарной безопасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Детям предлагают внимательно изучить правила пожарной безопасностиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наши встречи прошли удачно и их инициаторы оценивают положительно:

- Мы объясняем, как соблюдать правила пожарной безопасности. Рассказываем и показываем, как обращаться с электроприборами, пользоваться газовыми плитами. Смотрим, нет ли поврежденных приборов, говорим, что не должно быть в одной розетке много потребителей, чтобы не было перегруза в сети. Обязательно оставляем телефоны экстренных служб. Основная наша цель - не спасение имущества, а спасение жизни детей.

Проверки успешно проходят не все.

- Чаще всего встречаются проблемы с электропроводкой, - объясняет Алексей Рассадин. - У нас, как наступает холодный период, отопление где-то не успеют подключить, и люди начинают греться другими способами. Включают несколько обогревателей, из-за чего может случиться перегруз электросети. Квартира маленькая предназначена для одного обогревателя, а включают 3-4...

Замначальника отдела надзора приводит в пример ситуацию после недавнего прорыва на Ташкентской/Стара-Загора, когда отопление в дома вернулось не сразу. Тогда пожаров удалось избежать и во многом, как отмечает Рассадин, благодаря профилактическим действиям сотрудников МЧС.

Многие относятся к проверкам положительно, другие предъявляют претензии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие относятся к проверкам положительно, другие предъявляют претензииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы ходили, разъясняли, люди адекватно реагировали. Но так, к сожалению, бывает не всегда, - сетует инспектор. - Некоторые вообще не открывают дверь, грубо реагируют. Другие вроде все поняли, благодарят за разъяснения, а потом в их домах как раз и проблемы.

Алексей Рассадин подчеркнул, что профилактика - важнейшее направление, и подобные рейды обязательно будут продолжены. Они проходят круглый год и тематика меняется в зависимости от времени года. Неизменной остается одно - стремление к тому, чтобы люди не гибли при пожарах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Куда жаловаться на отопление в Самаре: порядок действий, если в вашем доме не топят батареи

Журналисты "Комсомолки" выяснили, куда в Самаре жаловаться на отопление и что делать, если дома холодные батареи (подробности)

Слишком много прорывов: виновников коммунальной аварии на Ташкентской может ждать уголовная ответственность

В рядах самарских теплоэнергетиков проведут внеплановые проверки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экс-гендиректор издательства «Известия» Эраст Галумов из тюрьмы: «Я больше полугода не мог позвонить своей 80-летней маме»
Скоро год, как известный российский политолог, экономист и крупный издатель содержится под стражей. Правозащитники из ОНК Москвы навестили его в СИЗО «Лефортово»
Между наукой и производством не должно быть барьеров: тольяттинский ученый рассказал, что поможет России конкурировать с Западом
В канун Дня российской науки «Комсомолка» пообщалась с видным тольяттинским ученым Сергеем Афанасьевым о трендах и проблемах деятельности самарской интеллектуальной элиты
Новости 24
В Самаре из-за «Лыжни России» пустят дополнительные автобусы
Под Самарой военные освоили новые способы ведения боя
Директора «Парков Самары» оштрафовали за нарушения при установке 55-метрового колеса обозрения
В Самарской области сельчанина, который в шутку сжег знакомую, приговорили к 18 годам колонии
Самарские волонтеры приютили 19 кошек, которых житель Ульяновска выбросил из окна
Вопросом освоения территории от КИНАПа до Постникова оврага займется специальная рабочая группа
Первым зампрокурора Самарской области стал специалист из Москвы
Сработала пожарная сигнализация: из ТЦ "Мега" эвакуировали 900 человек
«Умирают после выстрела со снотворным»: жители Южного города пожаловались на трупы собак
В Самаре загорелось здание рядом с УФСИН
Самарская спортсменка завоевала «серебро» на чемпионате России по армрестлингу
В Самарской области браконьеры на Land Cruiser убили трех косуль