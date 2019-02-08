Не забивайте розетки и следите за газом: сотрудники самарского МЧС рассказали многодетным семьям, как избежать пожара

В России дети все чаще гибнут на пожарах

Небрежное обращение с розетками, плитами, проводами от телевизора - все это зачастую может стать причиной возгорания и последующей трагедии. А когда в доме много малышей, то риск удваивается. Детская смертность на пожарах в стране в последнее время выросла, и с этим стараются бороться. МЧС и социальные службы периодически проводят профилактические рейды по многодетным семьям, в один из таких вместе со специалистами отправились журналисты "Комсомолки".

- В нашем городе, к счастью, роста детской смертности на пожарах нет. В этом году единственный случай был на Ташкентской. Под лестничной клеткой загорелся мусор, не все захотели покидать свои квартиры и трое детей надышались. Случаев гибели у нас не было, - рассказывает заместитель начальника отдела надзорной деятельности г.о. Самара Алексей Рассадин.

Специалисты проводят такие проверки на постоянной основеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вместе с педагогом комплексного центра социального обслуживания населения Марией Бардыгиной Алексей "патрулирует" Промышленный район. В день удается наведаться в 10-15 квартир.

На Ново-Вокзальной принюхиваются к газу

Светлана Александрова живет вместе с мужем и детьми - две девочки Насти и сын Сережа - в 40-летнем доме на Ново-Вокзальной. Они очень рады гостям.

- Мы с вами побеседуем, плиты, розетки посмотрим. Не пугайтесь! - цель визита объясняем уже с порога.

Светлана сама работала в газовой службе и с добром относится к таким проверкамФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы только за! Сама работала в газовом хозяйстве по молодости, с газоанализаторами ходили по домам, внимательно слежу за этим, принюхиваюсь. Тем более после страшных событий в Магнитогорске, глаз да глаз нужен! - говорит Светлана, у которой еще есть взрослые сын и дочь и 4 внука. - Но у нас жалоб нет - газовщики приходят, проверяют.

Из детишек дома младшая Настя. 10-летней девочке Мария и Алексей вручают памятку с напоминаниями, что можно, а что нельзя. Ребенок обещает изучить и стыдливо опускает глаза, когда проверяющие обращают внимание на многоместную розетку, все ячейки которой заняты.

- Так делать нельзя! - предупреждает сотрудник МЧС. - Большая концентрация электричества в одном месте, может быть перенапряжение, искры и возгорание.

Сотрудник МЧС объяснил Насте, что розетки лучше не забиватьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но в целом к семье Светланы нареканий никаких. Оголенных проводов нет, плита в нормальном состоянии, люди адекватные и все понимают.

Животные учат детей заботе

Дом на Физкультурной, где в квартире с пятью несовершеннолетними и одной старшей дочками проживает самарчанка Наталья, новее того, что на Ново-Вокзальной. Его ввели в эксплуатацию лишь в 2016 году.

- У нас дом полностью на электричестве, работала бригада, делали проводку в апреле прошлого года, пока все нормально, - рассказывает Наталья. - Еще год гарантии остался!

Наталья спасла котят - детям они очень нравятсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В квартире очень тепло, даже в подсобке, из которой соорудили четвертую комнату - для старшенькой дочки. Туда поставили электронагреватель, но проблем с ним не возникает - работает исправно, да и в других уголках жилой площади все подряд не включено, какие-либо замыкания исключены.

Визитеры маленьких девочек не только учат безопасности, но и радуют - помимо памяток им принесли конфетки к чаю. Хорошее настроение детей вопрос важный. Когда все в радость - и воспитание идет легче. Именно поэтому в доме кролик и два котенка.

- Котят нашла недавно. В коробке кто-то оставил на морозе, возле аптеки. Решила взять, назвали их Сэм и Китти, - говорит Наталья. - Потому что у детей должны быть животные. Они их любят и заботятся о них.

Самые частные проблемы с электропроводкой

Детям предлагают внимательно изучить правила пожарной безопасностиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наши встречи прошли удачно и их инициаторы оценивают положительно:

- Мы объясняем, как соблюдать правила пожарной безопасности. Рассказываем и показываем, как обращаться с электроприборами, пользоваться газовыми плитами. Смотрим, нет ли поврежденных приборов, говорим, что не должно быть в одной розетке много потребителей, чтобы не было перегруза в сети. Обязательно оставляем телефоны экстренных служб. Основная наша цель - не спасение имущества, а спасение жизни детей.

Проверки успешно проходят не все.

- Чаще всего встречаются проблемы с электропроводкой, - объясняет Алексей Рассадин. - У нас, как наступает холодный период, отопление где-то не успеют подключить, и люди начинают греться другими способами. Включают несколько обогревателей, из-за чего может случиться перегруз электросети. Квартира маленькая предназначена для одного обогревателя, а включают 3-4...

Замначальника отдела надзора приводит в пример ситуацию после недавнего прорыва на Ташкентской/Стара-Загора, когда отопление в дома вернулось не сразу. Тогда пожаров удалось избежать и во многом, как отмечает Рассадин, благодаря профилактическим действиям сотрудников МЧС.

Многие относятся к проверкам положительно, другие предъявляют претензииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы ходили, разъясняли, люди адекватно реагировали. Но так, к сожалению, бывает не всегда, - сетует инспектор. - Некоторые вообще не открывают дверь, грубо реагируют. Другие вроде все поняли, благодарят за разъяснения, а потом в их домах как раз и проблемы.

Алексей Рассадин подчеркнул, что профилактика - важнейшее направление, и подобные рейды обязательно будут продолжены. Они проходят круглый год и тематика меняется в зависимости от времени года. Неизменной остается одно - стремление к тому, чтобы люди не гибли при пожарах.

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