Остались считанные дни: в Самаре началась регистрация на гонку “Лыжня России”

9 февраля более полумиллиона человек по всей стране выйдут на старт самой массовой лыжной гонки - “Лыжня России”. Присоединится к празднику зимнего спорта и Самарская область. Организаторы предполагают, что на главный старт Самары выйдут более 10 тыс человек. Кстати, гонять лыжники будут на учебно-спортивной базе "Чайка”. Всего же в Самарской области ожидают более 15 тысяч участников. Скользить по белоснежному снегу в этот день будут в Сызрани, Тольятти, Новокуйбышевске, Октябрьске и других районах и городах региона.

В понедельник, 4 февраля, официально стартовала регистрация на гонку.

Где и как зарегистрироваться:

Перед тем, как выйти на старт, участникам нужно получить свой регистрационный нагрудный номер и шапочку участника. Регистрация на гонку “Лыжня России” 2019 проходит с 4 февраля по 8 февраля. Есть несколько мест, где можно зарегистрироваться/

- Учебно-спортивный центр "Чайка" (г.Самара, п. Управленческий). С 4 по 8 февраля с 11.00 ч. до 18.00 ч., 09 февраля с 08.30 до 10.00.

- ТЦ “Парк Хаус”. "СпортМастер". (Московское шоссе, 81Б).

- ТЦ “Космопорт”. "СпортМастер". (ул. Дыбенко, 30).

В торговых цетрнах регистрация проходит с понедельника по пятницу до 10 вечера.

Для регистрации индивидуального участника необходимы:

- паспорт или свидетельство о рождении;

- медицинское заключение о допуске к соревнованиям;

- полис обязательного медицинского страхования.

А если участвовать решила вся организация, придется подготовить массовую заявку, в которой должны быть ФИО, дата рождения, личная подпись и печать врача о допуске, подпись руководителя, печать командирующей организации, печать медицинского учреждения.

- Это будет большой физкультурно-спортивный праздник, где каждый желающий найдет занятие по душе. Кроме лыжных стартов будут работать интерактивные площадки: катание на собачьих упряжках, фотозоны, площадка ГТО, мастер-класс по фигурному катанию и керлингу, скалодром, детская веревочная площадка, спортсмены "Мега-Лады" привезут для фотозоны настоящий спортивный мотоцикл, будет работать и концертная площадка. Надеюсь, жители нашего региона придут на этот праздник целыми семьями, - пригласил горожан на гонку руководитель управления развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Самарской области Дмитрий Чесалин.

Организуют на "Лыжне России" в Самаре несколько забегов:

Для самых юных лыжников, детей 5-6 лет - 300 м;

Массовый забег - 2019 м.

А также классические дистанции по 5 и 10 км.

- Мы расширили перечень возрастов. Сделано это чтобы каждому лыжнику, в том числе ветеранам спорта, дать возможность проявить себя в своей возрастной категории, - отметил Дмитрий Чесалин. - Всего будет 10 стартов по возрасту. После каждого забега все получат медали и дипломы, для победителей приготовили призы.

Кстати, в день гонки на лыжной базе “Чайка” также пройдет всероссийская акция “Отцовский патруль”. На площадке ГТО для семей организуют эстафету, в которой могут участвовать все. Зарегистрироваться можно будет в день гонки. Участники акции получат памятные сувениры.

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Главное, прийти с хорошим настроением.

За 1,5 часа до гонки обязательно поешьте. Лучше, если это будет углеводный завтрак. Отлично подойдет каша с сухофруктами и теплый чай или кофе.

Если для вас важна победа, перед стартом обязательно уделите вниманию настрою. Подумайте, где вам будет лучше ускориться, как лучше вписаться в поворот.

Одежда должна быть по погоде. Если погода -5, то пуховик и шапку ушанку лучше оставить дома. Термобелье, флисовая кофта и защитная куртка - этого будет достаточно.

Если вы участвуете в массовом старте 2019, где одновременно стартует огромное количество участников, важно аккуратно уйти со старта, чтобы не повредить ни лыжи, ни палки, а после первых 200 - 300 метров ехать в своем ритме. Если это менее массовые забеги, с учетом того, что дистанции небольшие - 5 км и 10 км, лучше со старта идти на максимуме своих возможностей.

Старты пройдут почти во всех городах областиФото: Сергей КУРОЧКИН

Только цифры:

Участвуют 74 субъекта страны.

В Самарской области ожидают 15 тыс. участников.

Самый возрастной участник 2018 года - 86-летний лыжник.

Для автомобилистов:

В Самаре из-за гонки “Лыжня России” ограничат движения для личного транспорта.

- Ограничение будет действовать от пересечения Волжского и Красноглинского шоссе. Волжское шоссе перекроют до улицы Сергея Лазо. Для удобства горожан усилят работу общественного транспорта. В частности, будет больше автобусов от Барбошиной поляны. Приглашаем всех на праздник спорта,- заявил руководитель департамента физической культуры и спорта Самары Сергей Четвериков.

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