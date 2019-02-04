Я не мог оставить человека умирать: нефтяник из Самары ползком проник в горящую квартиру и спас соседа

Не раздумывал ни минуты

Житель Суходола Александр Алексеев 27 октября 2018 года запомнит на всю жизнь. В эту выходную субботу он занимался обычными домашними делами. Около 10 вечера вышел на балкон, чтобы убрать инструменты, и почувствовал запах гари.

- Я поднял голову и увидел, что с балкона второго этажа валит дым, - вспоминает оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ №7Александр Алексеев. - Не теряя ни минуты, побежал наверх, поднял на ноги соседей.

Дверь в квартиру, где начался пожар, была открыта, но попасть в помещение оказалось непросто – плавящийся оконный пластик уже заполнил квартиру едким черным дымом. Жильцы подъезда принесли ведра с водой, какие-то тряпки. Намочив ткань, Александр предпринял первую попытку войти в квартиру – а вдруг там кто-то есть? Сначала храбрец потерпел неудачу, гарь не давала дышать. Тогда мужчина решил пробираться ползком.

- Тяжело, но терпеть можно было, - вспоминает Александр. – Я стал на ощупь искать в квартире людей. Нашел на кровати мужчину. Он не шевелился и не подавал признаков жизни, но я нащупал слабый пульс и потащил его в подъезд. Он был весь в копоти.

Куда ты, у нас же дети!

Вскоре подъехали пожарные и скорая помощь. Пострадавшего увезли в больницу, возгорание ликвидировали. Очаг пожара был на балконе – вероятно, мужчина курил и не потушил сигарету. Огнеборцы прокомментировали: хорошо, что ветра не было. Иначе вспыхнуть могла не только квартира курильщика, но и другие помещения пятиэтажки.

- Конечно, было страшно, - признается Александр. – Супруга кричит: куда ты, у нас же дети! Но я не мог оставить человека погибать. Думать и сомневаться было некогда.

Алексеев рассказывает, что твердо знал, как действовать при пожаре, так как он обучался на курсах по программе МЧС. Да и в АО «Самаранефтегаз» постоянно учат оказывать первую медицинскую помощь. Пожарные подтвердили: Александр Алексеев все сделал правильно. В результате его своевременных самоотверженных действий был спасен человек.

В конце декабря в актовом зале государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя Российской Федерации. Пригласили на праздник и Александра Алексеева. За проявленные мужество и самоотверженность при спасении человеческой жизни при пожаре сотрудник АО «Самаранефтегаз» был награжден Благодарственным письмом губернатора Самарской области и ценным подарком – именными часами. Теплые слова поздравлений в его адрес прозвучали от руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрия Иванова, руководителя Центра по делам ГО, ПБиЧС Вячеслава Исаева, руководителя поисково-спасательной службы Олега Моцаря.

- Приятно, конечно, что отметили, что мои действия одобрили действующие спасатели, ветераны службы, власти региона. Но я не за награду старался: у меня просто не было выбора, - скромно говорит Александр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спас кортеж президента ценой жизни: в Самаре установят мемориальную доску Валерию Бартеневу

Своим самоотверженным поступком прапорщик предотвратил гибель многих людей (подробности)

Самарский пожарный спас детей-близнецов из огня и стал их крестным отцом

В задымленном подъезде Александр Мордвов отдал свою маску матери детей, но сумел вывести пятерых человек на улицу (подробности)

В Самаре многодетный отец ошибся дорогой и спас мужчину из горящей в кювете иномарки

Спаситель успел вовремя - 33-летний Алексей уже задыхался и почти не дышал, а дома его ждали два маленьких ребенка (подробности)

В Самаре сотрудник УФСИН спас детей, потушив пожар около садика

Мужчина вырыл защитную полосу и руководил спасательной операцией (подробности)

В Самаре во время съемок социального ролика оператор спас ребенка, упавшего в озеро

Все произошло в парке Металлургов, героический поступок мужчины попал на видео (подробности)