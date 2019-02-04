2019-02-04T16:08:25+03:00
Общество

Я не мог оставить человека умирать: нефтяник из Самары ползком проник в горящую квартиру и спас соседа

За проявленные мужество и самоотверженность при пожаре сотрудника АО «Самаранефтегаз» Александра Алексеева наградили Благодарственным письмом губернатора Самарской области
Анна ФЕДОРОВА
Поделиться:
Александр Алексеев, рискуя жизнью, спас человека из огня. Фото: Фото АО "Самаранефтегаз"Александр Алексеев, рискуя жизнью, спас человека из огня. Фото: Фото АО "Самаранефтегаз"
Изменить размер текста:

Не раздумывал ни минуты

Житель Суходола Александр Алексеев 27 октября 2018 года запомнит на всю жизнь. В эту выходную субботу он занимался обычными домашними делами. Около 10 вечера вышел на балкон, чтобы убрать инструменты, и почувствовал запах гари.

- Я поднял голову и увидел, что с балкона второго этажа валит дым, - вспоминает оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ №7Александр Алексеев. - Не теряя ни минуты, побежал наверх, поднял на ноги соседей.

Дверь в квартиру, где начался пожар, была открыта, но попасть в помещение оказалось непросто – плавящийся оконный пластик уже заполнил квартиру едким черным дымом. Жильцы подъезда принесли ведра с водой, какие-то тряпки. Намочив ткань, Александр предпринял первую попытку войти в квартиру – а вдруг там кто-то есть? Сначала храбрец потерпел неудачу, гарь не давала дышать. Тогда мужчина решил пробираться ползком.

- Тяжело, но терпеть можно было, - вспоминает Александр. – Я стал на ощупь искать в квартире людей. Нашел на кровати мужчину. Он не шевелился и не подавал признаков жизни, но я нащупал слабый пульс и потащил его в подъезд. Он был весь в копоти.

Куда ты, у нас же дети!

Вскоре подъехали пожарные и скорая помощь. Пострадавшего увезли в больницу, возгорание ликвидировали. Очаг пожара был на балконе – вероятно, мужчина курил и не потушил сигарету. Огнеборцы прокомментировали: хорошо, что ветра не было. Иначе вспыхнуть могла не только квартира курильщика, но и другие помещения пятиэтажки.

- Конечно, было страшно, - признается Александр. – Супруга кричит: куда ты, у нас же дети! Но я не мог оставить человека погибать. Думать и сомневаться было некогда.

Алексеев рассказывает, что твердо знал, как действовать при пожаре, так как он обучался на курсах по программе МЧС. Да и в АО «Самаранефтегаз» постоянно учат оказывать первую медицинскую помощь. Пожарные подтвердили: Александр Алексеев все сделал правильно. В результате его своевременных самоотверженных действий был спасен человек.

В конце декабря в актовом зале государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя Российской Федерации. Пригласили на праздник и Александра Алексеева. За проявленные мужество и самоотверженность при спасении человеческой жизни при пожаре сотрудник АО «Самаранефтегаз» был награжден Благодарственным письмом губернатора Самарской области и ценным подарком – именными часами. Теплые слова поздравлений в его адрес прозвучали от руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрия Иванова, руководителя Центра по делам ГО, ПБиЧС Вячеслава Исаева, руководителя поисково-спасательной службы Олега Моцаря.

- Приятно, конечно, что отметили, что мои действия одобрили действующие спасатели, ветераны службы, власти региона. Но я не за награду старался: у меня просто не было выбора, - скромно говорит Александр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спас кортеж президента ценой жизни: в Самаре установят мемориальную доску Валерию Бартеневу

Своим самоотверженным поступком прапорщик предотвратил гибель многих людей (подробности)

Самарский пожарный спас детей-близнецов из огня и стал их крестным отцом

В задымленном подъезде Александр Мордвов отдал свою маску матери детей, но сумел вывести пятерых человек на улицу (подробности)

В Самаре многодетный отец ошибся дорогой и спас мужчину из горящей в кювете иномарки

Спаситель успел вовремя - 33-летний Алексей уже задыхался и почти не дышал, а дома его ждали два маленьких ребенка (подробности)

В Самаре сотрудник УФСИН спас детей, потушив пожар около садика

Мужчина вырыл защитную полосу и руководил спасательной операцией (подробности)

В Самаре во время съемок социального ролика оператор спас ребенка, упавшего в озеро

Все произошло в парке Металлургов, героический поступок мужчины попал на видео (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Максим Шевченко против отца Дмитрия Смирнова: Должна ли церковь быть бедной?
Еще в Средневековье люди ломали копья в спорах о сокровищах епископов и священников. Не проходили мимо этой темы Пушкин и Лесков. Да и сегодня скандалы с выставленной напоказ роскошной жизнью какого-нибудь батюшки взрывают прессу и интернет
Журналист «Комсомолки» официально признан... «сказочником»!
Новелла Александра Гамова «Однажды на зимовье» («Чудеса на фоне вьюги») вошла в «Энциклопедию Сказок Родных Городов», а видео по ней снято с использованием гранта Президента Российской Федерации [видео]
Россия вымирает, Германию захватывают мигранты, Трамп строит стену от пришельцев: чем грозит великое переселение народов. Часть 1
Впервые за 10 лет население России сократилось, сообщил Росстат. На 87 тысяч человек. Теперь нас, россиян, всего 146 миллионов 793 тысячи
Новости 24
В Самаре усилят работу коммунальных служб по уборке снега
В Самаре на Кировском рынке под весом снега обвалилась крыша
Жительница Самарской области поборется за победу в конкурсе «Вместе в цифровое будущее» от «Ростелекома»
Самарский таксист-певец зачитал рэп в память о Децле
Стало известно, когда на Заводское шоссе в Самаре вернутся трамваи
На трассе под Самарой опрокинулся грузовик с хлебом
В Самарской области создали центр компетенций по развитию комфортной городской среды
Врачи рассказали, от каких онкологических заболеваний чаще всего умирают самарцы
Фильм самарского режиссера Егора Чичанова завоевал "Золотого дракона" на кинофестивале в Непале
В Самаре ночью на двух улицах полыхали сараи
Жители и предприятия Самары задолжали за воду и канализацию более 1,5 млрд рублей
Около Губернского рынка расселят три ветхие двухэтажки, чтобы построить две высотки
В «СамараАвтоГазе» прокомментировали слухи о передаче автобусов обратно городу
Самара попала в десятку самых коррупционных городов России
В Самарской области разыскали пропавших из соцучреждения троих подростков