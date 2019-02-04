Только искры летят: В Самаре прошел конкурс профессионального мастерства среди сварщиков

В соревнованиях приняли участие самые опытные специалисты. Себя показать и других посмотреть собрались 10 сотрудников электростанций и предприятий тепловых сетей региона.

- Те конкурсанты, которые сюда приехали, зарекомендовали себя на предприятиях наилучшим образом именно с точки зрения качества выполняемых работ по сварке, рассказал начальник центральной лаборатории металлов и сварки «Т Плюс Самара», судья соревнований Александр Юрьев. – Для них это стимул подняться на более высокую ступень, проявить себя. В результате они чувствуют себя морально заинтересованными, чтобы продолжать работу, развиваться – для предприятия это тоже важно.

Конкурс проходил в несколько этапов. Сварщики демонстрировали знание нормативных актов, техники безопасности, умение оказать первую медицинскую помощь при несчастном случае. И самое главное – практика. Условия одинаковые для всех участников – нужно соединить два фрагмента трубы. Причем провести сварку под углом 45 градусов. На все про все – час. Основные критерии – скорость и качество выполнения работ.

- Соревнования профмастерства – это подведение итогов. Все свои знания и навыки сотрудники подтверждают в ходе конкурса. Это итог для самого сварщика, итог работы для его руководителя, - уверен директор Самарского учебно-курсового комбината Иван Агриков.

Действительно, в ходе конкурса «Лучший сварщик» становится понятно, кто настоящий мастер своего дела, а кому еще нужно поработать над собой. В тройку сильнейших вошли представители Тольяттинской и Самарской ТЭЦ, а также ТЭЦ Волжского автозавода. Победитель конкурса - электрогазосварщик Тольяттинской ТЭЦ Александр Агафонов - опытный профессионал. Сварщиком он работает уже 13 лет, но признается: обойти конкурентов и безупречно пройти все испытания было непросто.

- Самое главное – профессиональный опыт, которым мы обмениваемся с коллегами, - считает Александр. Теперь ему предстоит отстаивать честь Самарского филиала на межрегиональных корпоративных соревнованиях. Они состоятся через месяц.