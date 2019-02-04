2019-02-04T20:46:28+03:00
Общество

Куйбышев подвинется? Архитекторы спорят, где в Самаре должен стоять гигантский Шостакович

В Самаре подумывают о том, чтобы поставить перед театром оперы и балета не пламенного революционера, а знаменитого композитора
Вера ЦЫГАНКОВА
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Кому же на самое место на главной площади города?Кому же на самое место на главной площади города?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В конце января жителей Самары обрадовали: в городе появится еще один памятник. 4-метрового Шостаковича уже изваял Церетелли, и он ждет своего часа в мастерской. Приобрести скульптуру готово Российское военно-историческое общество. И уже ко Дню города бронзового Шостаковича готовятся установить в сквере на площади имени Куйбышева. Правда, появились и другие предложения. В Твиттере горожане предложили пойти дальше и убрать с самой большой площади в Европе самого товарища Куйбышева. Мол, великий композитор перед зданием театра оперы и балета будет смотреться гораздо органичнее. Но самарские архитекторы восприняли предложение, скорее, как шутку:

- Каждая эпоха расставляет свои знаки по городу. И если их каждый раз сносить, то мы просто потеряем свою историю. Если мы видим, что есть какие-то важные ценности, то нужно жить и принимать их, относиться к ним как к традиции, - поделился своим мнением архитектор Дмитрий Храмов.

Самарский градозащитник и культурный обозреватель Армен Арутюнов считает, что в сквере памятнику самое место, ведь раньше там тоже размещались ландшафтные композиции. Вопрос только в том, как его получится вписать в пространство

- Такому памятнику нужна площадь, а не сквер. С другой стороны, может быть, получится сыграть на контрасте, обыграть масштабность гостиницы, которая расположена неподалеку. Однако пока нет эскизов, визуализации, говорить об этом рано, - отметил он.

Революционер или композитор? В Самаре предложили заменить памятник Куйбышеву на Шостаковича

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МНЕНИЕ ПРОТИВ

Андрей АРТЕМОВ, самарский краевед, ведущий программы «Самара по заявкам» на Радио «КП» - Самара»:

- Мне кажется, что для сквера такой большой памятник будет несоразмерным. Я не могу сказать пока, какое место я считаю самым правильным. Не знаю, стоит ли вообще ставить памятник: у нас есть улица, названная именем композитора. А это лучший памятник! Он на всех картах города, области, страны. Может быть, есть смысл установить памятник Шостаковичу не таких огромных пропорций в фойе театра оперы и балета, где собственно и произошла презентация Седьмой симфонии Шостаковича.

МНЕНИЕ ЗА

Рудольф БАРАНОВ, художник, автор мозаики фонтана 30-летия Победы:

- Искусство - вещь сложная, иногда камни кидать начинают, отрицать все, а потом привыкают. Помните, как было с Петром Первым в Москве? Я думаю, что памятник большого мастера ни в каком месте, ни в каком соседстве не будет плох. Это не «Чудак» около железнодорожного вокзала, не «Бурлаки на Волге». Это все из области шуток скульптурных. А это будет настоящее произведение.

Справка «КП»:

Памятник Валериану Куйбышеву возвышается над главной площадью Самары уже 80 лет. Он был установлен в начале ноября 1938 года. Скульптором данного памятника является Матвей Манизер, архитектором - Ной Троцкий. Высота бронзового монумента составляет 7 метров, установлен он на гранитном возвышении, высота - 5 метров. С 1960 года он находится под охраной государства и является памятником республиканского значения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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