2019-02-02T09:21:32+03:00
Спорт

Барселона - Валенсия 2 февраля 2019 года: прямая онлайн-трансляция матча 22 тура испанской Ла Лиги

Футбол. Представляем прямую онлайн-трнсляцию матча Барселона-Валенсия 2 февраля 2019 года в 22 туре испанской Ла Лиги на Камп-Ноу, прогноз на игру, составы команд
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Барселона готова к игре с ВаленсиейБарселона готова к игре с Валенсией
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Матч Барселона - Валенсия в 22 туре испанской Ла Лиги начнется в 20:30 по московскому времени на Камп-Ноу. Мы будем следить за ним в прямой онлайн-трансляции со стадиона. Фаворитом поединка, безусловно, являются хозяева поля. Сине-гранатовые возглавляют турнирную таблицу, у них 49 очков. "Летучие мыши" на седьмой строчке с 29 очками и не лучшей результативностью. После покупки Дениса Черышева в стане болельщиков "Валенсии" немало недовольства: они считают, что русского игрока зря выпускают на поле.

Барселона выглядит отлично. В последней игре команда разобралась с "Севильей", выиграв 6:1. Сегодня за сине-гранатовых не сыграют из-за травм Умтити, Рафинья и Дембеле, а у Серхио Бускетса перебор желтых карточек.

"Валенсия" 30 января играла с Хетафе в очень изматывающийфутбол, забить команда смогла только в добавленное время второго тайма. После такого испытания игроки будут не в самой лучшей форме. Среди последних результатов - также две победы над Сельтой и Вильяреалом, и не очень хорошие гостевые выступления. Среди тех, кто точно не появится на поле Гуэдеш, Гарай, Коклен, Кондогбиа и Хименес.

Прогноз на игру Барселона - Валенсия

У хозяев поля по мнению букмекеров шансов на победу больше. Тем не менее, Валенсия вряд ли будет выступать мальчиком для битья. Можно предположить, что обе команды сегодня забьют и игра точно не закончится ничейным результатом.

Статистика встреч Барселона - Валенсия

Валенсия проиграла Барсе в 12 из 14 домашних поединков. Всего же команды сыграли 177 раз, 83 раза победила Барселона, 48 раз - Валенсия.

Смотрите прямую онлайн-трансляцию игры в 20.30 (мск) на сайте kp.ru. Узнаем, выйдет ли на поле Денис Черышев, сколько голов забьет Барселона и удастся ли Валенсии не слететь с 7 строчки?

ИСТОЧНИК KP.RU

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