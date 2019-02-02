Обзор матча Барселона - Валенсия 2 февраля 2019 года:счет, голы, статистика игроков

Завершился матч 22 тура в испанской Ла Лиге между Барселоной и Валенсией. Ничейного результата не ждали никто из букмейкеров, тем не менее, именно с таким счетом и закончилась игра.

Первый тайм более активно начала Барселона, но тут Валенсия вырвалась вперед и уже ра 24 минуте счет открыл Гамейро , удачно прорвавшись к воротам Тер Штегена. Игроки барселоны возмущаются, ведь прямо в этот момент Месси роняют в центре поля. Но судья не отменяет гол и Валенсия приободряется. На 31 минуте Роберто получает желтую карточку, забивает Парехо с пенальти, несмотря на то, что Тер Штеген уже падает в нужную сторону.

На 39 минуте немного сокращает разрыв Месси. Лато свалил в штрафной Семеду и Лео удачно реализовал пенальти, забив свой 20 гол в Примере.

Во втором тайме Барселона начала мощнее. Семеду поменяли на Альбу, но даже с привычным подающим Месси смог забить только ра 64 минуте. Мяч красиво влетел в ворота Нето, счет сравнялся. После этого в игре как будто выключили свет, как будто всех игроков устраивала ничья. Команды организовали еще несколько атак, но итогом так и стала боевая ничья.

У Барсы теперь 50 очков и Атлетико может приблизиться к ним через две победы. Валенсия же не выполнила задачу максимум, но одно очко из гостей увезла.

Статистика матча Барселона - Валенсия

Счет: 2:2 (24" Гамейро, 32" Парехо, 39" Месси, 64" Месси)

Составы:

Стартовый состав "Валенсии" на матч 2 февраля: Нето, Пиччини, Гарай, Паулиста, Лато, Васс, Парехо, Черышев, Родриго, Гамейро, Кукелин

Стартовый состав Барселоны на матч 2 февраля 2019 года: Тер Штеген, Семеду, Пике, Аленья, Видал, Вермален, Ракитич, Роберто, Коутиньо, Суарес, Месси.

Желтые карточки: 31" Роберто, 45"+2 Ракитич, 90"" Альба

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