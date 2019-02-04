Тольяттинские спецназовцы выиграли чемпионат Центрального военного округа по армейскому рукопашному бою

В Самарской области в спорткомплексе «Черноречье» в Рощинском гарнизоне прошел чемпионат Центрального военного округа по армейскому рукопашному бою. Из воинских частей, соединений и военных вузов Поволжья, Сибири и Урала в Самарскую область съехались сильнейшие спортсмены – 150 человек, представляющих 22 команды. Среди претендентов на звание чемпиона – шесть мастеров спорта, 41 КМС, 51 спортсмен первого разряда, 14 – второго разряда, 39 – третьего.

Армейский рукопашный бой относится к военно-прикладному виду спорта. Основной дисциплиной бойцов спецподразделений при обучении выживанию в рукопашной схватке его сделали в 70-х годах прошлого века.

В чемпионате ЦВО приняли участие 150 спортсменов. Фото: ЦСКА Самара

- Сегодня АРБ – это универсальная система обучения приемам защиты и нападения, соединившая в себе многие функциональные элементы из арсенала мировых видов единоборств (ударная техника руками, ногами, головой, борцовская техника, болевые приемы), опробованная в реальных условиях, - рассказали в пресс-службе самарского филиала ЦСКА – организатора чемпионата.

Основная борьба за чемпионство развернулась между хозяевами турнира командой спецназа из Тольятти и сборными 14-ой армии Военно-воздушных сил противовоздушной обороны из Сибири и новосибирского спецназа. В итоге родные стены и подготовка помогли тольяттинским спецназовцам взять «золото» чемпионата ЦВО по рукопашному бою.

Среди участников - 6 мастеров спорта, 41 КМС, 51 спортсмен первого разряда. Фото: ЦСКА Самара

АРБ – это универсальная система обучения приемам защиты и нападения. Фото: ЦСКА Самара

- Армейский рукопашный бой – один из профилирующих видов спорта для спецназа после стрельбы, - рассказывает соорганизатор турнира, инструктор-методист учебно-спортивного отделения самарского филиала ЦСКА Сергей Лемехов, его слова приводит пресс-служба «армейцев». - Основная борьба развернулась между бригадами специального назначения: в финал пробились почти все спортсмены тольяттинской команды во всех весовых категориях и бойцы из Новосибирска.

Второе место досталось команде 14-ой армии ВВС и ПВО, а спецназовцы из Новосибирска стали третьими.

Победителей и призеров чемпионата ЦВО отметили наградами. Фото: ЦСКА Самара

По итогам турнира сформируют сборную ЦВО на чемпионат вооруженных сил по армейскому рукопашному бою. Он пройдет в городе Мирный в Якутии в марте этого года.