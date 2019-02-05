2019-02-05T16:41:08+03:00
Общество

Карантин в школах в Самаре 2019: как спасти ребенка от разгула вирусов

Сколько продлится карантин в школах в Самаре 2019, от чего еще стоит воздержаться родителям с детьми
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В школах в Самаре, Тольятти и Кинеле объявили карантинВ школах в Самаре, Тольятти и Кинеле объявили карантин
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С 6 февраля объявлен карантин в школах в Самаре 2019. Он продлится минимум семь дней. Занятия приостановили уже в 77 классах в 24 школах. Теперь детей отправят домой во всех школах Самары, Тольятти и Кинеля. В других городах пока такое решение не принято. Всего с 28 января по 3 февраля ОРВИ и гриппом заболели 12557 человек.

Что означает "карантин"?

Такое решение принимает министерство здравоохранения в том случае, если заболели уже более 20% детей в одном классе. И если таких классов уже стало слишком много. Это не значит, что заболевают все поголовно, наоборот, карантин призван предотвратить распространение вирусов.

Теперь дети не будут учиться?

Учебный процесс останавливать не будут. Все дети получат домашнее задание, в школах скорректируют учебные планы. Все ребята смогут вовремя уйти на каникулы, обещают в минздраве.

А что с детскими садами?

Их пока на карантин не закрывают. Но воспитателям поручили организовать "утренний контроль" детей и заворачивать больных малышей домой вместе с родителями. Если же симптомы заболевания проявляются в течение дня, то его требуют отвести в медлпункт и тут же поставить в известность об этом родителей.

Как уберечь детей от ОРВИ?

Если ребенок не ходит в школу, это не значит, что он полностью защищен. Также родителей просят не водить детей на массовые мероприятия.

Что делать, чтобы не заболеть

- Одевайтесь по погоде, не переохлаждайтесь. Если вы промочили ноги, попарьте их дома

- Питайтесь правильно: включите в рацион цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, отварную рыбу, говядину морковь со сметаной, изюмом или курагой и др.

- Надевайте медицинскую маску, посещая общественные места, закройте рот и нос носовым платком, если маски с собой нет.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Министр образования Самарской области Виктор Акопьян:

- Решение о закрытии школ на карантин в Самаре, Тольятти и Кинеле мы приняли исходя из эпидемиологической ситуации, по рекомендации медиков. На сегодняшний день только в Самаре закрыто 77 классов в 24 образовательных учреждениях из 172. Учебный процесс при этом останавливаться не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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