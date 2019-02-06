Я бы в спринтеры пошел! В Самаре детям помогут оценить шансы стать чемпионами в выбранном спорте

В Самаре появился центр спортивного тестирования для детей. Здесь специалисты помогают ребятам и их родителям понять, в какую секцию лучше записаться и к какому спорту у юного дарования лежит душа. Ждут здесь ребят от 6 до 12 лет. Сотрудники центра анализируют около 45 показателей: проверяют силу и координацию, гибкость и работоспособность, оценивают внимание, память, физическое состояние. Тестирование длится 1,5 часа. Результаты отправляют на почту родителям или отдают в распечатанном виде. В заключении пишут несколько видов спорта, в которых - по мнению специалистов – ребенок может раскрыться. Прийти в центр может любой житель Самары. К чему стоит приготовить ребенка и можно ли доверять полученным результатам, узнала журналист «КП-Самара», заглянув в комнаты, где как раз в это время проходили испытания будущие теннисисты, легкоатлеты и шпажисты.

Результаты измерений тут же заносят в документФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Белый круг, черный круг

В первой комнате на черно-белой платформе дочка самарской баскетболистки Ольги Артешиной. Даша занимается большим теннисом и мама решила узнать, подходит ли ей этот вид спорта.

- Встаньте ровно, смотрите перед собой и считайте белые круги, - приветливо попросил механический женский голос.

Здесь проверяют координацию и выносливостьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Здесь оценивают память и внимание. Ребенок должен сосчитать появляющиеся круги, звуковые сигналы. Затем компьютер просит совершать заданные движения: стоять на одной ноге на платформе, пытаясь попасть маркером в мишень, подниматься на степ-платформу, прыгать в длину. Здесь оценивается координация и владение телом.

Нужно дотронуться грудью до белой коробочкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Плоскостопие? Найдем

В соседней комнате оценивают строение тела ребенка. Тренер измерит рост и объемы, специальный аппарат помогает выявить плоскостопие

- Если оно есть, значит что-то развиваеться не совсем верно, главное вовремя выявить плоскостопие и корректировать физическую нагрузку. Этот тест полезен не только для спортсменов, - рассказывает тренер.

В следующем зале оценивают физическую подготовку: мальчик лет семи отжимается, касаясь грудью белой коробочки. Второй делает упражнения с гимнастической палкой, проверяя гибкость суставов. Потом тренер начал проверять реакцию ребят: кидал мяч о пол, а те должны были угадать, куда он полетит.

Тренер проверяет скорость реакции ребятФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Есть в центре и комнаты для психологических тестов. А заканчивается поход по испытаниям в комнате, где тренеры объясняют родителям полученные результаты. Прошла все испытания и Даша Артемова – ей дали медаль и майку «Стань чемпионом». И посоветовали заняться пятиборьем. Правда, сама девочка сказала, что теннис бросать не будет.

- Дарья - худощавая, и как показали замеры и тесты, даже с возрастом массу набирать она не будет, поэтому чтобы заниматься большим теннисом и не опасаться травм. внимание стоит обратить на суставы, в частили плечевой и локтевой, а также кисти рук. Мы рекомендуем положить в карман эспандер, что девочка могла в любой момент тренировать руки, - объяснила специалист центра тестирования Ирина.

Ольга Артешина отметила, что заключения тренеров были полезны:

- Результаты не разочаровали, есть много совпадений с выбранным нами видом спорта. Очень подробно все рассказали. Спасибо, что указали на наши слабые стороны. Теперь знаем над чем работать. Целиком переходить в современное пятиборье мы, пожалуй не решимся, но плавание и бег в свои тренировки добавим.

Всем детям дают майки и медалиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОНКРЕТНО

Попасть в центр спортивного тестирования может каждый. Для этого нужно только заявить о своем желание пройти тест:

- на сайте https://sportchampions.ru/go/samara

- или по телефону горячей линии: 8 800 505-75-00

Увы, в ближайший месяц мест нет. Организаторы отмечают особый ажиотаж из-за открытия, но через некоторое время свободные места все же появятся.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Исполнительный директор АНО “Стань чемпионом” Александр Назаров:

- Мы надеемся, что благодаря этому проекту в Самаре появится новые громкие спортивные имена. Талантливых детей на территории нашей страны очень много, и наша задача с помощью этого проекта найти их, найти тех, кто в будущем принесет спортивные победы Самарской области и России. Мы планирует отслеживать спортивную судьбу наших юных посетителей, узнавать, в какую секцию они пошли. с каким тренером работают.

Кстати, специалисты центра уверили, что центр этот абсолютно мобильный и при необходимости, может отправиться в любой город области.

МНЕНИЕ

Заместитель министра спорта Самарской области – руководитель департамента физической культуры и спорта министерства спорта Самарской области Лидия Рогожинская:

- Мне вид спорта выбирала мама. Она, будучи тренером видела меня в легкоатлетки. Если бы этот выбор я делал сейчас, то выбрала немного другой вид спорта. Сейчас у моего ребенка есть возможность пройти тестирование и определится, что подходит ей. Пока я выбрала для нее вид спорта, без научного обоснования. Но мы также записались на тестирование и скоро узнаем, верен ли наш выбор. Мы очень рады, что Самарская область в числе 7 регионов, которые открывает у себя такой центр. Это огромные возможности для нас как для региона, который находится на лидирующих позициях по подготовки спортивного резерва.

СПРАВКА КП

Центр спортивного тестирования в Самаре открылся в рамках федерального экспериментального проекта “Стань чемпионом”. Он реализуется при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. Тестирование проходит бесплатно. Подобные центру уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Ростовской и Калининградской областях, а также в Приморском крае.