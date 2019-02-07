Новый председатель совета директоров «КС» Фетисов: «Когда за клубами стоят нефтяные компании, нам сложно с ними конкурировать. Ищем спонсора»

В Самаре прошла встреча зампреда правительства региона Александра Фетисова, который весной займет место председателя совета директоров «Крыльев Советов», с болельщиками и журналистами. На вопросы Фетисов отвечал после контрольной игры «КС» с «Партизаном» (0:0). Рассказываем, о чем говорил будущий председатель совета директоров клуба.

О своем назначении

Мой официальный статус – болельщик со стажем. Отец привел меня впервые на «Металлург» в 73 году. Но сегодня, т.к. я зампредседателя правительства, в сфере моей деятельности министерство спорта, а значит, весь самарский спорт.

Не секрет, что губернатор Дмитрий Азаров предложил мне возглавить совет директоров. Сейчас идут юридические процедуры, которые должны завершиться весной.

Я тесно работают с клубом со времен подготовки к ЧМ. С декабря я раз в неделю целый день посвящаю деятельности «Крыльев».

С чем связаны кадровые перестановки в клубе? Новое время требует новых решений. Я действительно за время ЧМ погрузился в футбол. Решать те задачи, которые поставил перед клубом губернатор, можно будет более эффективно через привлечение новых сил.

Но это не значит, что Дмитрий Шляхтин, который много лет возглавлял совет директоров и сейчас возглавляет, не справляется. У него есть дела в федерации легкой атлетики. Внутри этой федерации много практически отдельных видов спорта – работа с ними очень масштабна. Сочетать работу в федерации и в «Крыльях» проблематично.

О планах «Крыльев»

Для нас очень важно, чтобы клуб занял твердое уверенное место в середине таблицы РПЛ, ближе к ведущей ее части. Еще важно определиться с финансированием клуба. Ситуация, когда клуб значительную часть денег получает из бюджета региона, неправильная. Мы работаем над тем, чтобы увеличить внебюджетное финансирование. Такая задача стоит перед коммерческим отделом, ей занимаюсь и я сам.

О реформах в клубе

Мы разрабатываем современную структуру клуба, пересматриваем ее. Я сам изучал организационную структуру как европейских команд, так и наших: и «Спартака», и «Зенита». Хотя не всегда корректно сравнивать нас с клубами, которые продают одного игрока в три бюджета нашего клуба. Но тем не менее, самый лучший опыт мы пытаемся приземлить сюда, на нашу волжскую землю.

Проект новой структуры клуба у нас уже есть, он появился в декабре. Я не сторонник того, чтобы прийти куда-то и все сломать. Ломать – не строить. У «Крыльев» сейчас сложный период и его надо пройти максимально комфортно. В структуре клуба работают много профессиональных и любящих самарский футбол людей. Мы намерены сохранить все лучшие силы, которые есть в «Крыльях».

О спонсоре

Одна из важнейших задач для нас – привлечение внебюджетного финансирования. Когда за клубами стоят «Газпромы», нефтяные компании, нам сложно с ними конкурировать. Хотя многие и говорят, что есть, например, бельгийские малобюджетные клубы, которые показывают достойный футбол.

Работа [по поискам спонсора, - прим. ред. «КП-Самара»] идет. Я был вчера в Москве по этому поводу. Не скажу, что есть какие-то простые решения, но этой работой мы будем продолжать заниматься.

Задачи на этот год более серьезные. Будем учиться в том числе и зарабатывать деньги.

О самарских воспитанниках

Мы пересматриваем систему подготовки молодых футболистов. Сегодня мы уже увидели на поле воспитанника самарского футбола [в матче с «Партизаном» сыграл полузащитник Геннадий Киселев, - прим. ред. «КП-Самара»]. Мог выйти Голенков, но он травмирован. Мы должны усиливать работу с нашими воспитанниками: как академии им. Коноплева, так и школы «КС». Мы должны растить самарских звезд, но для этого нужны условия. Можно найти тысячу объяснений, чтобы кого-то привезти, но это значит, что место для мальчишки, который родился в нашем городе или нашей области, будет занято.

Академию им. Коноплева переносить из Тольятти в Самару мы не будем. Она развивается в Тольятти, а в Самаре развивается школа «Крыльев Советов». Это взаимосвязанные академии. Например, там будут общие методики.

Об аренде Соболева и о Зиньковском

Александр Соболев – молодой и перспективный игрок, он остается в «Крыльях». Аренда в «Енисей» - это забота о молодом спортсмене. Ему нужна игровая практика. Если тренер не видит его сейчас в составе, мариновать его на скамейке неправильно.

Если говорить о финансовой стороне, то «Енисей» будет полностью платить зарплату Соболева.

Мы пройдем сложный период с теми мастерами, которые сегодня вышли на поле (это и Самедов, и Джано). Соболева мне бы хотелось видеть в майке «КС», но должно пройти какое-то время. Он должен быть стабильнее, набраться игровой практики. Тогда Александр Соболев точно займет место в «Крыльях».

Антон Зиньковский – перспективный талантливый парень. Я посмотрел, он очень смелый, цепкий. Посмотрим за ним, все покажет его игра.

О болельщиках

Нужно откровенно выстаивать разговор с болельщиками. Думаю, мы будем практиковать совместные просмотры матчей «Крыльев» [болельщики, руководство, ветераны]. Нужно обрести постоянное место для таких просмотров. Есть несколько вариантов.

Что касается общения с фанатами – я вырос на Безымянке и готов с ними общаться. Хотя иногда то, что я слышу, не совсем прилично. Мы должны научиться друг друга слышать – игры в одни ворота не должно быть.

Мы же видели, как болеют англичане, бразильцы. Расти надо не только клубу, но и фанатам. Как в Англии болеют – это целый концерт. И команду такая поддержка ведет вперед. Иногда мне кажется, что у нас некоторым не до футбола бывает.