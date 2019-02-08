2019-02-08T23:21:02+03:00
Происшествия

От дыма нечем дышать: в Самаре больше двух часов тушили горящий дом у кладбища

Пожар второго ранга тушили 90 человек и 24 единицы техники
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре горел частный дом на 450 кв.м. Фото: ГУ МЧС РФ по Самарской областиВ Самаре горел частный дом на 450 кв.м. Фото: ГУ МЧС РФ по Самарской области
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В Самаре вечером в пятницу 8 февраля произошел страшный пожар в доме "2 на улице 2-я Новая рядом с Городским кладбищем. Пожарных вызвали соседи, через семь минут уже в 21:25 приехала бригада сотрудников МЧС и пожарные машины. К этому времени огонь плясал уже на 100 кв.м., частный дом был буквально охвачен пламенем, загореться могли и надворные постройки. Пожару присвоили повышенный второй ранг сложности.

Как рассказали очевидцы, территорию вокруг горящего дома окутал дым, от которого было сложно дышать. На месте выгорело практически все. Соседи переживали за сохранность своих зданий - рядом находится например частная сауна, а также другие жилые дома.

Пожар в Самаре в Железнодорожном районе.

Фото: ГУ МЧС РФ по Самарской области

Фото: ГУ МЧС РФ по Самарской области

- Локализовать огонь на площади уже 450 кв.м. удалось только к 22:46, для этого потребовались усилия 90 человек и 24 единиц техники. После локализации возгорания подразделения приступят к проливанию очагов пожара, - рассказал глава ГУ МЧС РФ по Самарской области Олег Бойко.

Понадобились усилия 90 человек. Фото: ГУ МЧС РФ по Самарской области

Понадобились усилия 90 человек. Фото: ГУ МЧС РФ по Самарской области

Ликвидация пожара продолжается до сих пор. Сейчас уже нет угрозы распространения огня на соседние здания. Сотрудникам МЧС еще предстоит выяснит, кто виноват в пожаре и какой ущерб он нанес. По предварительным данным в огне никто из людей не пострадал, зато от дома практически ничего не осталось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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