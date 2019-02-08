АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает об отмене:

1.Аукциона,открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский») по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ПАО Сбербанк по лоту №1,назначенного на 25.03.2019г.:

Лот №1:

Объект 1: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС №8212/0113, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, назначение: нежилое здание, площадь: 943,50 кв.м, этажность: 4, подземная этажность: -1, литера: А1, инвентарный номер: 0003419, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский р-н, ул. Матросова, д. 21б, c кадастровым номером 63:09:0201057:14707;

Объект 2: Земельный участок (землепользование), назначение: земли населенных пунктов, для дальнейшей эксплуатации дополнительного офиса №8212/0113, специализированного по обслуживанию физических лиц, площадь: 1 138,00 кв.м, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский р-н, ул. Матросова, д. 21Б, кадастровый номер 63:09:0201057:878;

Объект 3: 8213-w-Металлическое ограждение по границе земельного участка 8213/0113 г. Тольятти, ул. Матросова, 21б, ООО «АРТ-Строй»2, количество секций 19 штук, общая длина 48,47 м., высота секций 1,83-1,85м., ширина 0,49-2,99м., инвентарный номер 604000031137W01

Начальная цена Лота №1 – 19 407 744 руб., с учетом НДС. и включает в себя:

Начальная цена Объекта 1 – 17 644 476 руб., с учетом НДС.

Начальная цена Объекта 2 – 1 639 200 руб., НДС не облагается.

Начальная цена Объекта 3 – 124 068 руб., с учетом НДС.

Минимальная цена Лота №1 – 14 555 808 руб., с учетом НДС 18%. и включает в себя:

Минимальная цена Объекта 1 – 13 233 357 руб., с учетом НДС.

Минимальная цена Объекта 2 – 1 229 400 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Объекта 3 – 93 051 руб., с учетом НДС.

Сумма задатка – 1 455 580 руб. 80 коп.

Шаг аукциона на повышение – 485 193руб. 60 коп.

Шаг аукциона на понижение – 970 387 руб. 20 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.

Оплата цены продажи Объектов производится Покупателем (Победителем аукциона, единственным участником аукциона) путем безналичного перечисления денежных средств на счет Доверителя в срок не позднее «16» декабря 2019г.

Не позднее «30» декабря 2019г., при условии поступления на счет Доверителя в полном объеме денежных средств в оплату стоимости Объектов, Доверитель передает Объекты Покупателю по акту приема-передачи.

2. Электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский») на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда, являющегося собственностью ПАО Сбербанк, по лоту №1, назначенного на 18.02.2019г.:

Лот 1:Здание Дополнительного офиса №8212/0113, специализированного по обслуживанию физических лиц, назначение: нежилое здание, площадь: 943,50 кв.м., этажность: 4, подземная этажность: -1, литера: А1, инвентарный номер: 0003419, расположенное по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский р-н, ул. Матросова, д.21б, кадастровый номер: 63:09:0201057:14707.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 5 (пять) лет с даты подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 – 183 734 руб. 10 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 183 734 руб. 10 коп.

Шаг аукциона – 18 373 руб. 41 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующего ограничения: Арендодатель предоставляет Арендатору Здание во временное владение и пользование по Акту приема-передачи не позднее 30 декабря 2019г., после государственной регистрации Договора аренды.