Манчестер Юнайтед – ПСЖ 12 февраля: прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед – ПСЖ – 2:2 (результативная ничья).

Пару-тройку месяцев назад можно было смело говорить, что у «Манчестера» нет шансов. Дела в чемпионате были так себе, игра не клеилась совсем, лидеры «красных дьяволов» выходили на поле и отбывали там номер. Но потом пришел Уле Гуннар Сульшер и снова всем доказал, что лучше него выходить на замену не умеет никто. При нем «Манчестер Юнайтед» еще не проигрывал. Во всех турнирах 10 побед и 1 ничья – только вдумайтесь в эти цифры, это просто космос. Шведский специалист раскрутил все гайки, которые старательно закручивал Моуриньо, и высвободил всю мощь «дьяволов».

ПСЖ традиционно крушит всех в чемпионате Франции, но все давно знают, что главная цель парижан – победа в Лиге чемпионов. Эту цель наверняка поставили боссы команды перед Томасом Тухелем, который возглавил ПСЖ перед началом сезона. Пока Тухель все делает правильно – его команда заняла первое место в, наверно, самой сложной группе этого розыгрыша ЛЧ (там были «Ливерпуль», «Наполи» и «Црвена Звезда»). Так что как играть в адских условиях, ПСЖ знает.

Однако при всей мощи парижан есть один очень важный фактор, который может сыграть за «Манчестер Юнайтед» - травмы. В лазарете Неймар, Кавани, Менье. Однако у чемпиона Франции и без них есть кому делать результат. Как, впрочем, и у «Манчестера». Так что нас ждет жаркое противостояние, которое, скорее всего, закончится вничью. Сказка Сульшера продолжится, а ПСЖ добудет преимущество перед ответным матчем в Париже.

Игра начнется в 23:00 по московскому времени 12 февраля на «Олд Траффорд» в Манчестере.