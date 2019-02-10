Самарцы вышли на митинг просить возврата маршруток

Ситуация с общественным транспортом в Красноглинском районе достигла точки кипения. В хмурое воскресенье 10 февраля горожане высыпали на улицу, чтобы прийти на митинг к дому культуры «Чайка» в поселке Управленческий. Съехались жители всех окрестных поселков. Корреспондент «КП-Самара» побывал на митинге, поговорил с красноглинцами и теперь рассказывает, чего хочет народ.

Что случилось?

С конца лета – начала осени с улиц Самары начали пропадать маршрутные такси. №1, №1к, №50, №210, №221. Все эти маршрутки объединяло одно – они ходили из Краснолинского района.

То что маршрутные такси уберут, нигде не анонсировалось. Все произошло неожиданно. Городские власти уверяли – перевозчики сделали это сами, втихаря. Мол, для них это тоже сюрприз.

Первые дни после отмены маршруток ознаменовались колоссальной давкой в автобусах и массовыми опозданиями на работу/учебу жителей Красноглинского района. Сотрудники городской мэрии и компании-перевозчика поспешили отреагировать на пропажу маршрутных такси увеличением количества автобусов, а вместо №221 на линию выпустили автобусы №51 – маршрут тот же. А вот восполнить потерю маршрутки №210 не смогли – вместо нее осталась зиять дыра, а привыкшие ездить по этому маршруту красноглинцы были вынуждены искать другие возможности, как доехать до пункта назначения.

Процесс восстановления после пропажи маршруток был долгим и болезненным. На улицы выпускали все больше и больше машин, на остановках в мороз дежурили сотрудники мэрии, которые занимались мониторингом ситуации. А давка в салонах автобусов в часы-пик и долгое ожидание на остановках никуда не исчезали.

Кроме того, многим пришлось ездить в город с пересадками – прямых маршрутов из Управленческого и Мехзавода до некоторых мест в городе не осталось.

- 210 маршрутка идет через всю Безымянку. Туда, куда людям нужно. Сейчас есть 51-ый автобус, но он идет только до Кировского рынка. А дальше? Очень много пожилых людей, которые ездят туда в глазную поликлинику, – негодует пенсионерка Елена Борисовна, которая пришла на митинг. – Нужно вернуть в первую очередь 210-ый.

- Вы поймите, что такое пересадка для бабушки – вот она села, вышла на остановке, а потом попробуй еще впихнуться в другой автобус. Я сама часто езжу, но только стоя, все забито, - вторит самарчанка Анастасия.

- У меня родители на Безымянке живут, мне сейчас проблематично до них доезжать, - рассказывает организатор митинга, активист Юрий Николаев. - А у родителей определенные проблемы со здоровьем. Сейчас есть только 51-ый маршрут и то только до площади Кирова.

С конца лета – начала осени с улиц Самары начали пропадать маршрутные таксиФото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Что просили?

Кто как. В основном – вернуть маршрутки. За это ратовал и Юрий Николаев, и большинство собравшихся.

- Цель митинга – возврат маршруток в Красноглинский района. Мы хотим вернуть маршрутки и в целом нормализовать ситуацию с транспортом в Самаре, потому что это общегородской митинг, - рассказывает Николаев. - У нас в районе есть только один транспорт – автобусы, еще немного маршруток. В городе есть пять видов транспорта – автобусы, маршрутки, трамваи, троллейбусы и метро. Почему нас так ущемляют в правах?

Приехавший на митинг депутат губдумы Михаил Матвеев уверен – вместо маршруток лучше добавить автобусов.

- Маршрутки – не панацея. Не важно, маршрутные такси или большие автобусы. Главное – их количество и интервал движения. Они должны быть такими, чтобы люди не чувствовали себя ущемленными. В городе не должно быть окраин, каких-то анклавов. Сейчас многие жители Красноглинского района работают в городе – в 7 раз меньше стало сотрудников СНТК «Кузнецов», в 2 раза меньше рабочих на «Электрощите», люди вынуждены ездить в центр. Это митинг не за маршрутки, это митинг за нормальное транспортное обеспечение, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» Михаил Матвеев.

Что говорили об этом власти?

Что ситуация с общественным транспортом в Красноглинском районе не фатальная. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уверен, что все это надуманно и проблем нет.

- В 2018 году на линии выходило больше автобусов, чем в 2017. Но люди жалуются потому, что об этом много писали СМИ. Внимание пассажиров к этой ситуации просто привлекли. Глава города Елена Лапушкина не раз сама ездила на Красную Глинку, она сказала, что никакого транспортного коллапса нет, - сказал Азаров во время своей пресс-конференции.

Ранее, чтобы решить проблемы с общественным транспортом в Красноглинском районе, предлагали ввести так называемые пересадочные билеты. По ним можно будет проехать в нескольких автобусах или пересесть с автобуса на трамвай. Обсуждали целые пакеты на час, день, месяц. При этом пересадочным пунктом хотели сделать «Самара Арену», куда подвели трамвайные пути.

Однако пока эта идея остается только на словах и на бумаге. До дела так и не дошло.