2019-02-10T22:24:18+03:00
Происшествия

Пожар на улице Ленинградской в Самаре 10 февраля: огонь вспыхнул в здании творческих мастерских «Дом 77»

На месте работают пожарные, людей эвакуировали
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Площадь возгорания - 80 квадратных метров.Площадь возгорания - 80 квадратных метров.
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В Самаре воскресным вечером 10 февраля в старом городе произошел пожар. Огонь вспыхнул в здании на улице Ленинградской, 77 рядом с пересечением с Садовой.

- Это здание – творческий кластер. Там четыре этажа разных мастерских. Дым на всю улицу. Всех выгнали из дома, люди стоят на улице. Пожарных машин много – где-то шесть или больше, - передает с места событий корреспондент «КП-Самара».

Здание называется «Дом 77» - в нем располагаются танцевальные студии, репетиционные площадки для музыкальных групп, фотостудии, тату-салоны, бар и разные мастерские.

В Самаре горит четырехэтажный дом на Ленинградской.

По предварительной информации, пожар вспыхнул в тату-студии на четвертом этаже.

О причинах пожара говорить пока рано. Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

О причинах пожара говорить пока рано.Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

- Видимо, горит в тату-студии. Пожарных машин и правда очень много. Огня не видно, но все в дыму. Очень переживаю за нашу аппаратуру, - делится переживаниями сотрудница одной из мастерских.

В историческом центре Самары произошел пожар.

На месте работают пожарные

На месте работают пожарные

По предварительной информации, пожар вспыхнул в тату-студии на четвертом этаже. Фото: Екатерина АНАНЬЕВА

По предварительной информации, пожар вспыхнул в тату-студии на четвертом этаже.Фото: Екатерина АНАНЬЕВА

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, в здании горят потолочные перекрытия между третьим и четвертым этажом. Площадь возгорания - 80 квадратных метров.

По словам очевидцев, еще с пятницы в доме протекает крыша. Возможно, произошло короткое замыкание, что и привело к пожару. Однако о точных причинах пожара говорить пока рано. О них будет известно позже.

В историческом центре Самары произошел пожар.

Сейчас возгорание удалось ликвидировать. Судя по всему, никто не пострадал.

Пожарные на месте ЧП

Пожарные на месте ЧП

ИСТОЧНИК KP.RU

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