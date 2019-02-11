Личный тренер, включенный в стоимость карты и тренажеры, которые помнят все: как в фитнес-клубе Miltronic помогают добиться любого результата

Весна совсем близко, а значит, пора пробуждаться от зимней спячки. И вспомнить про здоровый образ жизни. И февраль – самое подходящий месяц, чтобы отправиться в фитнес-центр в Самаре. Любителей зимних видов спортивного отдыха не радует погода, бегать и кататься на роликах – рано. Журналист КП-Самара выяснила, где помогут полюбить ЗОЖ и стать активным, избавиться от лишних килограммов и поправить здоровье. И вот пять причин выбрать именно фитнес-центр Miltronic, если вам не хочется потерять время и напрасно потратить деньги.

Причина №1: персональный тренер

Эксперты едины в своем мнении: самостоятельные попытки влиться в ряды любителей ЗОЖ и физкультуры часто заканчиваются неудачей. Во-первых, нет достаточной мотивации, во-вторых - себе легко навредить.У начинающих спортсменов, выбравших фитнес-клуб Miltronic такой проблемы нет – на помощь придет опытный наставник. И самое главное – его услуги входят в стоимость карты.

- Персональный тренер это очень удобно: он составит индивидуальный план тренировок, настроит тренажеры под ваши параметры. Вам не придется думать об интенсивности тренировок и их протяженности. К поставленной цели – похудению или оздоровлению – вы пойдете вместе с профессионалом. При этом мы учитываем и ваши предпочтения: кому-то удобнее работать с женщиной-тренером, кому-то – с мужчиной, - рассказывает тренер Елизавета Романова.

Причина №2: Не достиг цели? Вернут деньги

Человек приходит в фитнес-клуб с определенными запросами: одни хотят похудеть, другие – исправить недостатки фигуры, третьи – решить проблемы со здоровьем.

Елизавета работает в Miltronic с момента открытия и видела немало невероятных историй преображения. Впрочем, торопиться не стоит. Например, при снижении веса оптимальным результатом считается 10-12 кг за полгода. Это вполне реально и позволяет избежать стресса. Индивидуальный подход нужен людям с больными суставами, повышенным давлением.

- Приступая к тренировкам, мы ставим определенную цель. Если клиент, выполняет все условия договора – не нарушает график занятий, выполняет указания персонального тренера по правильному питанию, - но, при этом, результат его не устроит, мы вернем деньги. Приходите и проверьте, - говорит Елизавета Романова.

Причина №3: Удобные «умные» тренажеры

Посетителям фитнес-центра Miltronic в Самаре уже не надо как раньше самостоятельно настраивать тренажеры. Все данные вносятся на электронную карту и умная техника «вспоминает» спортсмена и задает необходимые для него нагрузки.

- В системе есть различные программы для разных задач: набор мышечной массы, повышение выносливости, похудение, развитие межмышечной координации и зона растяжки, где можно повышать свою гибкость. Программа целиком и полностью зависит от пожеланий и физических возможностей клиента. По мере прогресса она дополняется или обновляется, - объясняет Елизавета Романова. Кроме того, естественно после консультации со специалистами, в фитнес-клубе Miltronic можно при помощи правильно подобранных нагрузок и упражнений облегчить боли в спине и позвоночнике и других проблем опорно-двигательного аппарата.

Причина №4: технологии будущего и пробная тренировка

Посмотреть, как работают сотрудники Miltronic, протестировать умные тренажеры можно не покупая абонемент. Пробная тренировка для потенциальных клиентов клуба абсолютно бесплатна. Вы получите анализ состава тела, который покажет количество и соотношение мышц, жира и воды в организме, анализ питания и тренировочный план на первые 10 тренировок.

- Чтобы определить, какие именно тренировки и упражнения нужны тому или иному человеку, мы используем анализаторы тела InBody. Оборудование позволяет получить подробную информацию об объемах жира и мышц, наличии висцеральных отложений, скорости базального метаболизма, количестве воды и костной массы. На основе полученных сведений мы выстраиваем максимально эффективную систему тренировок и режим питания, - говорит Елизавета. Такие проверки все клиенты клуба проходят регулярно – на каждой седьмой тренировке. Это позволяет оценить прогресс, скорректировать нагрузки.

- Я пришла в Miltronic на пробную тренировку и… занимаюсь уже два года, - улыбается постоянная посетительница фитнес-клуба Анна. – Заполнила анкету, прошла диагностику.

Было очень интересно смотреть, как с помощью карты настраиваются тренажеры. Я с таким еще не сталкивалась. Здесь не нужно перевешивать грузики на тренажерах, вспоминать, сколько же их было в прошлый раз - это всегда меня напрягало. А здесь вставляешь карту и готово. Технологии будущего! Все расписано по минутам – сначала занимаешься на определенном тренажере, затем пересаживаешься на другой – все четко, без перерывов.

Пробная тренировка предоставляется бесплатно. Можно протестировать все.

Причина №5. Скидка для всех

Ну и конечно, самая привлекательная причина остановить свой выбор на фитнес-клубе Miltronic - это возможность реально сэкономить. В феврале все покупатели клубной карты получают значительную скидку – 5 тысяч рублей. Спешите, осталось не так много времени.

НАША СПРАВКА

Занятия в сети фитнес-клубов Miltronic проходят на тренажерах Milon (Германия). Они идеально подходят для здорового набора мышечной массы и безопасного похудения. В международную сеть, использующую тренажеры Milon, входят более двух тысяч фитнес-клубов. Ими также пользуются профессиональные спортсмены - футболисты команд Augsburg, Werder Bremen и посетители олимпийских спортивных центров в Германии.

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