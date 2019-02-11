2019-02-11T12:05:44+03:00
Общество

"Таким даже котенка не убьешь!": в сети заявили об обрушении потолка на головы детей в школе под Тольятти

Как сообщает местный активист, на плачевное состояние учебного учреждения он жаловался еще в 2017 году
Михаил ГОРЮНОВ
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К счастью, никто из детей не пострадалК счастью, никто из детей не пострадал
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Неспокойным сегодня, 11 февраля, выдалось утро в школе Верхнего Санчелеево -села, расположенного недалеко от Тольятти. Там, как сообщил местный активист, на головы ученикам обрушился потолок,

- Я еще в 2017 году писал в прокуратуру жалобы на состояние этой школы, так как там была разруха, - рассказывает корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" местный житель Леонид Стеценко. - Меня весь педагогический состав ненавидит после этого.

ЧП произошло в коридоре Фото: соцсети

ЧП произошло в коридореФото: соцсети

В надзорном после того обращения активиста организовали выездную проверку и выявили ряд нарушений: при переходе в столовую неровные поверхности пола и потолка, имеются трещины и деформации, признаки поражения грибком, в одном кабинете каждый обучающийся не обеспечен рабочим местом, на питьевом фонтанчике отсутствует ограничительное кольцо вокруг вертикальной водяной струи...

- Я указывал и на другие нарушения, но их наличие не подтвердили. Чуть подремонтировали после этого, но сегодня в коридоре во время перемены выпал цементный шов с потолка, - продолжает Леонид. - Пострадавших нет - повезло!

Сообщение о случившемся незамедлительно появилось в социальных сетях. Как отмечает Стеценко, сразу после этого в учебном заведении начались "гонения" на детей:

- Их загнали в классы, стали спрашивать, кто и зачем довел информацию для взрослых. Очень недовольны педагоги, ведь теперь будут разбирательства по поводу того, из-за чего все случилось.

В коридоре во время перемены выпал цементный шов с потолка

В коридоре во время перемены выпал цементный шов с потолка

Информация о ЧП в школе через Интернет быстро дошла и до родителей. И не на шутку их перепугала.

- Как увидела сообщение, побежала в школу со всех ног. Прибегаю, а там все нормально, все сидят, учатся спокойно. Просто из шва между перекрытиями вывалился кусочек, около 50 см в длину. Свалился на пол. Таким даже котенка не убьешь, - делится с корреспондентом "Комсомолки" Елизавета К., чей ребенок учится в первом классе. - А про "обрушение перекрытий" написал "активист" из нашей деревни, от него одни проблемы, панику и смуту профессионально наводит по любому поводу. Жаль, что сразу не поняла кто автор, не пришлось бы успокоительные пить.

Тем не менее, сейчас несколько проверяющих организаций занялись вопросом утреннего происшествия в школе. С руководящим составом проводят беседы, также изучается состояние здания на предмет безопасности.

На плохое состояние школы жаловались в прокуратуру, но проверка недостатков не выявила.

На плохое состояние школы жаловались в прокуратуру, но проверка недостатков не выявила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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