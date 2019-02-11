РЕАВИЗ: рак можно найти и обезвредить на стадии доброкачественной опухоли

Врачи-онкологи пользуются любой возможностью, чтобы напомнить людям о том, как важно своевременное обращение к специалисту. Своевременное – значит, не по факту, когда уже появились проблемы, а заранее – обследоваться, чтобы не допустить появления проблем.

- Нужно помнить о том, что в каждой возрастной группе есть несколько наиболее вероятных заболеваний, - предупреждает врач онколог многопрофильной клиники «Реавиз», врач высшей категории, д.м.н, профессор Ирина Королева. – Не обязательно проверяться сразу на все заболевания, важно контролировать появление наиболее вероятных для вашего пола и возраста. Сегодня в Самарской области сложилась уникальная ситуация: человек может воспользоваться услугами не только государственного онкодиспансера, но и множества негосударственных лечебных учреждений, чтобы пройти качественное обширное обследование и лечение. Пациенту часто важны приватность, возможность не ждать, пройти процедуры в удобное время. Все это ему могут предоставить частные клиники. Особенно неприятные диагностические процедуры в многопрофильной клинике «Реавиз» можно пройти с использованием кратковременного наркоза.

Ирина КоролеваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

По словам Ирины Альбертовны, своевременное обследование позволяет «поймать» заболевание не только на ранней стадии, но и на стадии доброкачественной опухоли. Злокачественные опухоли толстой и прямой кишки, например, обычно начинаются с образования доброкачественного полипа, обнаружив и удалив который, можно избежать страшного диагноза.

- Сегодня каждая женщина после 40 лет регулярно проходит обследования молочной железы – это считается нормальным. А мужчины до сих пор игнорируют необходимость обследований и не идут к врачу, пока не станет совсем плохо, - говорит Ирина Королева.

- Если когда-то на первом месте стоял рак желудка, сегодня его вытеснили рак толстой и прямой кишки (колоректальный рак), - добавляет врач онколог многопрофильной клиник «Реавиз», врач высшей категории, д.м.н, профессор Михаил Копп. - Самая реальная профилактика этого рака – удаление полипов. К сожалению, госпрограмма включает возможность профилактической колоноскопии только после получения положительного анализа кала на скрытую кровь. При наличии доброкачественного полипа кишки этот анализ далеко не всегда положительный. Между тем, своевременное лечение доброкачественных опухолей дает возможность избежать развития злокачественных.

Михаил КоппФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Михаил Валерьевич уверен: недавнее присуждение Нобелевской премии двум ученым за открытия в онкоиммунологии сыграет огромную роль в борьбе с онкологическими заболеваниями. Опухоли, которые врачи стремились удалить хирургическим путем, разрушить при помощи радиации и химиотерапии, можно побеждать, активизируя противоопухолевый иммунитет.

- Это не просто теория, а препараты, уже эффективно работающие, - рассказал профессор Копп. – И мы их активно применяем. В многопрофильной клинике «Реавиз» используются самые современные способы борьбы с заболеваниями. Главное – вовремя обследоваться и начать лечение.

КСТАТИ

В канун всемирного дня борьбы против рака Ирина Альбертовна Королева признана лауреатом ежегодной всероссийской премии «Будем жить» в номинации «Жемчужина профессии» за вклад в борьбу против рака и неоценимую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. Поздравляем и желаем здоровья и дальнейших профессиональных успехов!

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