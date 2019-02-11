Рак не подкрадется незаметно: врачи научились распознавать очаг опухоли, не видный глазу

Что такое ПЭТ-КТ?

О методе позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией (ПЭТ-КТ), у нас заговорили сравнительно недавно. Гибридная методика исследования позволяет создать трехмерное изображение организма, его внутреннего устройства и состояния органов.

- На сегодня ПЭТ-КТ - это один из самых совершенных диагностических инструментов, - говорит главный врач ООО «ПЭТ-Технолоджи», Центра ядерной медицины г. Тольятти Татьяна Селиверстова. – ПЭТ-КТ позволяет фиксировать метаболические нарушения в пораженных клетках задолго до того, как наступили структурные повреждения тканей органа, видимые на КТ, МРТ или УЗИ.

Татьяна СеливерстоваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Центр ядерной медицины в Тольятти открылся в ноябре 2017 года. А менее чем через полгода – еще и в Самаре. Оснащение сканерами GEDiscovery 610 позволяет получать исследование мирового уровня качества. На сегодняшний день в Тольятти проведено 3400 исследований ПЭТ-КТ, в Самаре – 2750, это серьезный опыт.

Драгоценные 109 минут

Радиофармпрепараты для ПЭТ-КТ диагностики выполняет производственный центр в Уфе. Он оснащен циклотроном, автоматическим модулем синтеза, роботизированными линиями розлива и аппаратурой контроля качества. После изготовления нужного количества радиофармпрепарата драгоценный флакон помещается в свинцовый транспортный контейнер и доставляется специально оборудованным автомобилем в аэропорт Уфы. Далее специализированный самолет отправляется из Уфы в аэропорт Курумоч. А на самарской земле заветный груз снова помещается в спецмашины, и, не теряя ни минуты, отправляется в Тольятти и Самару. 18 F – фтордезоксиглюкоза – вещество с ультракоротким периодом полураспада, всего 109 минут, поэтому скорость доставки чрезвычайно важна. В то же время, это свойство позволяет препарату очень быстро выводиться из организма и быть достаточно безопасным для пациента.

Метод ПЭТ-КТ применяется при широком спектре онкологических заболеваний. С его помощью врач может точно оценить метаболические размеры первичного очага и распространенность процесса – вовлечены ли лимфатические узлы, имеются ли очаги накопления в печени, легких, костях. При планировании лучевой терапии ПЭТ-КТ позволит точнее определить границы для воздействия. ПЭТ незаменим при подозрении на рецидив – для раннего, на клеточном уровне, обнаружения вновь зарождающегося «зла». Огромное значение имеет ПЭТ-КТ для контроля эффективности лечения при химиотерапии. И даже в таком сложном деле, как поиск неизвестного первичного очага при метастатическом поражении, ПЭТ-КТ может помочь найти затаившегося «злодея-невидимку».

- Мы ежедневно взаимодействуем с врачами области - не бывает дня, чтобы телефон молчал,- рассказала Татьяна Александровна. - Оба Центра расположены в непосредственной близости к онкологическим стационарам, и наши специалисты регулярно встречаются с онкологами для обсуждения показаний к проведению исследований, трактовки результатов, для уточнений в сложных клинических случаях. По-другому и не может быть: ПЭТ-КТ - не исследование ради интереса, а инструмент для продления жизни человека.

В основном диагностика производится пациентам с полисом ОМС по направлению врачебной комиссии одного из пяти учреждений области: ГБУЗСОКОД (онкодиспансер г.Самары), ГБУЗ СОКБ им. В.Д. Середавина, ГБУЗ СГДКБ №1 им.Н.Н. Ивановой, ГБУЗ Тольяттинская Городская Клиническая Больница №5, Клиники СамГМУ. Также исследования проводятся по полису ДМС или за счет средств пациента.

Направления принимаются и в Тольятти,и в Самаре. Пациент может выбрать для себя более удобное месторасположение или более близкую дату.