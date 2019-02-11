Кому платить за отопление в Сызрани в 2019 году: откуда взялись неправильные суммы и двойные квитанции?

На минувшей неделе, 6 февраля, жителей Сызрани удивили квитанции за тепло и горячую воду. Во-первых, во многих из них оказались превышены ожидаемые суммы, во-вторых, для некоторых эти квитанции оказались уже вторыми за январь. Что же произошло, кому платить, чтобы не остаться в должниках, и кому можно задать вопросы? «КП-Самара» узнала обо всем от представителей местного официального поставщика тепла МУП «ЖЭС».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/691289" frameborder="0"></iframe> Руководство МУП "ЖЭС" объяснило ситуацию с двойными квитанциями за тепло.Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Куда сообщить о неверной квитанции?

Первый вопрос, которым задались жители Сызрани, получив платежки за ЖКХ: почему выросла стоимость услуг? В МУП «ЖЭС» объяснили: это просто ошибка, суммы пересчитают. И даже если ошибочную квитанцию уже оплатили, то эти деньги будут перенесены на следующий месяц.

- Мы приносим своим клиентам извинения. Дело в том, что начисления производились на основании некорректных данных по тарифам, которые предоставили предыдущие обслуживающие организации: УК "Центр" и ООО "Энергетик". В настоящий момент наша организация осуществляет прием населения, - рассказала внешний управляющий муниципального унитарного предприятия "ЖЭС" Наталья Гасанова. - В квитанциях, выпущенных по результатам февраля, все ошибки будут исправлены.

В компании обещают, переплат не будет. Главное сообщить об ошибочной квитанции. Сделать это можно по телефону 8 (8464) 33-43-16, 33-40-95 или в офисе обслуживания клиентов "МУП "ЖЭС" в Сызрани по адресу ул. Свердлова, 35.

В Сызрани определились с поставщиком тепла

Кому платить за тепло в Сызрани?

Тем, кто получил двойные квитанции и успел рассчитаться с другими компаниями, придется сложнее. Правильно – платить по квитанциям МУП «ЖЭС».

- УК "Центр" и "Энергетик" все-таки успели выпустить квитанции в зоне ответственности МУП "ЖЭС" чуть раньше. Но платить по ним не стоит, - предостерегла сызранцев Наталья Гасанова. - Мы не сможем принять к учету денежные средства, которые будут зачислены в те организации, а значит, у людей будет долг за отопление.

Единственная возможность не стать должником, попросить организации вернуть деньги и надеяться на их добросовестность. В противном случае всегда можно обратиться к букве закона. Как сделала компания "ЖЭС". По данным предприятия, ООО "Энергетик" уже вернуло ему часть невыплаченных с августа средств.

Однако, как рассказала Наталья Гасанова, стартовавшие 17 ноября суды в отношении "Энергетика" по делу о незаконном обогащении за счет потребителей и поставщиков тепла еще продолжаются. В "ЖЭС" уверены, закон на их стороне и стороне их клиентов. Доказательство тому - запрет ФАС на попытки придать статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) компании «Энергетик».

Постановление городской администрации, в соответствии с которым ООО "Энергетик" получил статус ЕТО, антимонопольная служба отменила в декабре 2018 года. Аргумент прост - по правилам теплоснабжения в России, основным критерием определения ЕТО является наличие в собственности теплоисточников и сетей. Ни того, ни другого у "Энергетика" изначально не было. Все муниципальные трубопроводы находятся в хозяйственном ведении МУП "ЖЭС". Компания является официальным поставщиком ресурсов от Сызранской ТЭЦ, в зону обслуживания входят Центральный, Западный и Юго-Западный районы города, а также поселки Заводской, Строитель, Елизарова, Образцовая площадка и Новокашпирский.

Поэтому, как официальный поставщик тепла, только ЖЭС может выставлять жителям этих районов квитанции за теплоснабжение, и в Самарском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» оплачивать рекомендуют именно их.