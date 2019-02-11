«Лада» начала новую победную серию, а ЦСК ВВС рвется в плей-офф

Регулярный чемпионат ВХЛ сезона 2018/2019 подошел вплотную к плей-офф. Игры на вылет начнутся весной, а до конца регулярки у команд из Самарской области осталось по четыре игры. И все на выезде. Подправить свое положение в турнирной таблице «Лада» и ЦСК ВВС попробовали в четырехматчевой домашней серии.

Матчи получились жаркими. Фото: ХК «Лада»

«Лада» победила в трех матчах подряд, а Александр Скрынник оформил третий шатаут в сезоне

Тольяттинцам нужно было во что бы то ни стало брать очки во всех четырех играх домашней серии после не самого удачного старта в новом календарном году. Тем более в гости наведывались все прямые конкуренты за первые места в турнирной таблице. Задачу получилось выполнить на 75%.

Оступилась «Лада» в самом начале – в матче с тюменским «Рубином». Гости оказались более удачливыми, забросив две шайбы. А вот форварды «Лады» пробить 18-летнего кипера «Рубина» Павла Гущина не смогли. Для молодого вратаря это была всего лишь вторая игра в сезоне за команду и сразу «сухарь». Встреча закончилась со счетом 0:2.

Двумя шатаутами в серии отметился и вратарь «Лады» Александр Скрынник. Сначала он отстоял на ноль в матче против бывшего соперника тольяттинцев по КХЛ «Югры». С таким вратарем проблемы с реализацией не мешают побеждать – 1:0. Голом отметился Виктор Постников, еще по очку на свой счет записали Фатеев и Озолиньш.

Потом Скрынник не пропустил в игре с лидером регулярки – «СКА-Невой». «Лада» забила побольше, чем в матче с «Югрой», и спустила петербуржцев с вершины на второе место. Сначала шайбу в ворота «армейцев» забросил Николай Владимиров. Этот гол стал для него первым после возвращения в «Ладу». Удвоил преимущество хозяев дальним броском Иван Ковалев, а все надежды на камбэк «СКА-Невы» похоронил тот же Владимиров, оформивший дубль 3:0.

Чтобы разобрать лидеров регулярки, наставник «Лады» Анатолий Емелин пошел на хитрость.

- Звенья Майорова и Озолиньша в большинстве выходили не так часто. Сегодня больше играло звено Бондырева…

- Соперник же разбирает игру, немного их «раскусили». Будем готовить что-то новое, а пока выпустили другое звено – прошло, - приводит слова Емелина с послемтчевой пресс-конференции пресс-служба «Лады».

Вратарь «Лады» Александр Скрынник оформил третий шатаут в сезоне. Фото: ХК «Лада»

Между «Югрой» и «СКА-Невой» был матч с действующим чемпионом ВХЛ петербургским «Динамо», который также закончился победой «Лады» 2:1.

В заключительном домашнем матче регулярного чемпионата «Лада» чествовала бывшего тренера Петра Воробьева, который недавно отметил юбилей – 70 лет. Под своды «Лада Арены» подняли стяг легендарного тренера. Символичным получилось то, что чествовали Воробьева перед матчем с «армейцами» Санкт-Петербурга, в системе которых Петр Ильич сейчас работает.

Перед матчем со «СКА-Невой» на «Лада Арене» чествовали легендарного тренера Петра Воробьева. Фото: ХК «Лада»

Три победы подряд не особо улучшили положение «Лады» в турнирной таблице. Тольяттинцы идут на пятом месте. Отставание от четвертой строчки – 6 очков.

18 февраля – понедельник – «Саров» - «Лада»

20 февраля – среда – «Тамбов» - «Лада»

22 февраля – пятница – «Буран» - «Лада»

24 февраля – воскресенье – «Рязань» - «Лада»

ЦСК ВВС в этом сезоне вполне может пробиться в плей-офф. Фото: ВХЛ

ЦСК ВВС в одной победе до зоны плей-офф

Перед заключительной выездной серией ЦСК ВВС располагается от зоны плей-офф на расстоянии одной победы. Самарцы идут на 17 месте с 53 очками. Домашняя серия против мастодонтов ВХЛ получилась тяжелой, но несколько очков «летчики» сумели положить в копилку. В основном это произошло благодаря победе над петербургским «Динамо» в заключительном домашнем матче регулярного чемпионата. Гости из Северной столицы пропустили и забили в Самаре ровно столько же, сколько и в Тольятти.

Обе команды обменялись в первом периоде голами и немного стихли в оставшееся время матча. Единственную шайбу после бурного стартового отрезка встречи забил Шафигуллин после передачи Степаненко. Он и принес ЦСК ВВС такую нужную победу.

- Мы могли противопоставить «Динамо» только характер. Они сильнее, мобильней нас. И конечно, сегодня вратарь Скатов вытащил. Всегда говорю и повторяю - когда вратарь тащит, можно выиграть, можно проиграть. Когда вратарь не ловит – выиграть невозможно, - отметил наставник самарцев Александр Соколов.

До «Динамо» «летчики» проиграли три домашних матча – 1:3 «Югре», 3:4 в овертайме «Рубину» и 2:5 «СКА-Неве».

Впереди у ЦСК ВВС четыре выездных матча, в которых и решится судьба плей-офф для самарцев. Все соперники «летчикам» по силам.

18 февраля – понедельник – «Тамбов» – ЦСК ВВС

20 февраля – среда – «Саров» – ЦСК ВВС

22 февраля – пятница – «Рязань» – ЦСК ВВС

24 февраля – воскресенье – «Буран» – ЦСК ВВС