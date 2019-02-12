Сноуборд, горные лыжи и хорошее настроение: в Самаре прошел региональный этап IV Зимней Спартакиады организаций системы «Транснефть»

Наглядный пример

Нефтепроводчики умеют не только хорошо работать, но и активно отдыхать. Это доказалиспортсмены трех дочерних предприятий компании «Транснефть» – «Транснефть – Приволга»,«Транснефть – Прикамье» и «Транснефть – Урал». В течение двух дней продолжались состязания:лыжные гонки, горнолыжный слалом, сноуборд.

Торжественное открытие спартакиады состоялось в учебно-спортивном центре «Чайка» Самары. В церемонииприняли участие главный инженер АО «Транснефть – Приволга» Андрей Тащилин, первыйзаместитель министра спорта Самарской области Андрей Харин и президент Самарскойобластной федерации фигурного катания на коньках Вера Богуш.

– Спартакиада – важное событие: это пропаганда здорового образа жизни, привлечение людей к спорту. Я хотел бы сказать слова благодарности «Транснефти» – организации,демонстрирующей по-настоящему социальный подход к своим сотрудникам. Такиесоревнования – наглядный пример для всех предприятий нашего региона, – отметил АндрейХарин.

Популяризация спорта и здорового образа жизни в «Транснефти» – один изприоритетов. Эта работа носит системный характер – зимняя Спартакиада проходит уже вчетвертый раз. В Самаре на региональном уровне спортсмены встречаются впервые.– С каждым годом Спартакиада становится все больше, масштабнее, и это радует: все большелюдей приобщаются к занятиям спортом. В конечном итоге от этого выигрывает работодатель:бодрые, сильные и активные сотрудники поднимают компанию на новый уровень, – уверенАндрей Тащилин.

Открытие спортивного праздника удалось на славу: перед спортсменами-нефтяниками выступилиартисты фолк-проекта «Незабава» и юные фигуристы. Несмотря на возраст, они уже отстаиваютчесть региона и даже страны на соревнованиях различного уровня.

– Такое ощущение, что я нахожусь на Олимпиаде, – улыбается Вера Богуш. – Очень приятно, чтотакие мероприятия проходят – благодаря этому во многом наш российский спорт по-прежнемуна высоте.

Горные лыжи - это скорость, адреналин, яркие эмоции и восторг болельщиков. Фото: Денис Егоров

До встречи в Уфе!

Многие сотрудники компании просто не мыслят себя без спорта. Например, операторнефтеперекачивающей станции «Транснефть - Приволга» Алексей Печников – кандидат вмастера спорта с детства занимается лыжами. Молодой спортсмен успешно выступает не толькона зимних, но и на летних Спартакиадах – чтобы быть в форме зимой, летом он занимаетсялегкой атлетикой. В лыжной гонке на 5 километров он стал вторым.

– Рассчитывал на победу, но соперник оказался очень сильным, - признается Алексей. – Судьбупервого места решили считанные секунды. Но ничего: постараюсь взять реванш в следующемгоду!

По-настоящему зрелищная борьба развернулась на второй день соревнований. На трассугорнолыжного комплекса «Сок» вышли сноубордисты и лыжники. С головокружительнойскоростью в снежном вихре летели они со склона на радость многочисленным зрителям иболельщикам.

– Я занималась беговыми лыжами, но в этом году решила попробовать себя в слаломе, – рассказывает сотрудница АО «Транснефть – Приволга» Татьяна Малова. – Впервые встала налыжи в прошлом году, а в этом всего месяц удалось потренироваться перед Спартакиадой. Сталавторой! Неплохой результат для новичка.

В отличие от своей коллеги по команде Ирина Абдуллина спортом занимается давно: в ееарсенале даже прыжки с парашютом.

– Люблю экстрим, поэтому горные лыжи для меня – идеальный вид спорта: сложный, нервный,непредсказуемый. А если добавить соревновательный момент, то адреналин простозашкаливает, – смеется спортсменка.

– Я обожаю сноуборд, скорость. Катаюсь уже 10 сезонов, все выходные на склоне, – говоритпредставитель команды «Транснефть – Прикамье» Ксения Андреева. – Благодаря Спартакиадеудалось протестировать самарскую трассу – я довольна. Участие в соревнованиях для меня – огромное удовольствие.

Впрочем, удовольствие от участия в Спартакиаде получили все. Инспектор-делопроизводитель АО«Транснефть – Урал» Аделя Астафьева на горные лыжи встала всего несколько лет назад, но уженеоднократно становилась победительницей региональных состязаний. В этот раз она лучшая в своей возрастной категории.

– Спасибо организаторам за эмоции, настроение, за эти чудесные дни и новые знакомства, – несдерживает эмоций Аделя. – Теперь будем готовиться к общероссийским соревнованиям. Онипройдут через месяц у нас в Уфе.