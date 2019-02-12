2019-02-13T17:42:02+03:00
Здоровье

Жизнь после рака: как победить болезнь, не навредив сердцу?

Когда путь к выздоровлению сопровождает кардиотоксичность, триумф может быть недолгим
Анна ФЕДОРОВА
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Самарский диагностический центр.

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Сегодня многие виды рака, во всяком случае его ранние стадии, научились излечивать. Правда, победа страшного заболевания редко дается малой ценой: злокачественные опухоли сдаются под напором агрессивных терапий, которые действуют не только на мутировавшие клетки, но и на весь организм. На Западе давно ведутся специальные регистры, цель которых - многолетнее наблюдение за онкобольными, в том числе победившими болезнь. Вылеченные пациенты могут иметь проблемы с сердечно -сосудистой системой. Коварство ситуации в том, что необратимые изменения сердца проходят незаметно для человека. Болезнь показывает себя только тогда, когда сделать что-либо уже поздно.

- Есть такая группа веществ под названием антрациклины, которые используются в передовых препаратах для химиотерапии, - поясняет заведующий отделением функциональных исследований Самарского диагностического центра, врач функциональной диагностики высшей квалификационной категории Геннадий Пичко. - Их эффективность велика, и они широко используются онкологами во всем мире. Однако исследования показали, что антрациклины обладают кардиотоксичностью, * то есть оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему по целому ряду факторов.

Геннадий Пичко Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Геннадий ПичкоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

По словам Геннадия Александровича, поражение сердца часто возникает у больных, получающих химиотерапию этими препаратами. А течение заболевания протекает по сценарию развития хронической сердечной недостаточности. При этом сердце резко увеличивается в размерах (кардиомегалия) и снижает свою насосную функцию. Состояние человека характеризуется одышкой, отеками голеней и стоп, быстрой утомляемостью, снижением физической активности.

- Обычные способы диагностики - ЭКГ, УЗИ сердца - не в состоянии вовремя обнаружить проблему, - рассказывает Геннадий Александрович.

Однако есть новейшие аппараты диагностики, с помощью которых можно и нужно контролировать ситуацию. Немаловажно, что они доступны и жителям нашей губернии: в Самарском диагностическом центре установлены современные аппараты для спекл-трекинг (Speckle tracking) эхокардиографии. По результатам этих исследований специалисты могут оценивать степень негативного влияния на сердце препаратов антрациклина. Главный принцип работы - обследовать пациента до начала химиотерапии, а потом - через 1, 3, 6 и 12 месяцев после лечения. Чтобы избежать погрешностей, рекомендовано проходить обследование на одном и том же аппарате. Так появляется возможность своевременно выявить негативные изменения миокарда и безотлагательно начать лечение, не дожидаясь необратимых для здоровья изменений.

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*Современный взгляд на кардиотоксичность химиотерапии онкологических заболеваний, включающей антрациклиновые антибиотики. Авторы: Гендлин Г.Е., Емелина Е.И., Никитин И.Г., Васюк Ю.А.

Адрес: Ул. Мяги, 7А, т. 8800-500-35-49,300-44-63, сайт samaradc.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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