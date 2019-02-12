2019-02-12T10:43:12+03:00
Спорт

Манчестер Юнайтед – ПСЖ 12 февраля: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу

Футбол, матч Манчестер Юнайтед – Пари Сен-Жермен. Прямая онлайн-трансляция состоится 12 февраля 2019 года. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Матч начнется в 23:00 по московскому времени. Фото: psg.frМатч начнется в 23:00 по московскому времени. Фото: psg.fr
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Еврокубки возвращаются после зимней спячки. Во вторник, 12 февраля, стартует плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2018/2019. В Манчестере местный «Манчестер Юнайтед» примет французский «ПСЖ». Игра начнется в 23:00 по московскому времени на стадионе «Олд Траффорд».

«МЮ» после смены тренера преобразился. Из невзрачной команды, еле-еле пробирающейся по АПЛ, «красные дьяволы» превратились в грозную силу, которая борется за топ-4 в Англии. Уле Гуннар Сульшер еще не проигрывал на тренерском мостике «Манчестер Юнайдет». А вот у «ПСЖ» явно проблемы. Травмированы Неймар, Кавани, Менье. Наставнику парижан Томасу Тухелю придется поломать голову, чтобы найти, как противостоять разозлившимся «дьяволам».

При этом букмекеры все равно отдают предпочтение «ПСЖ».

Прямая трансляция матча «Манчестер Юнайтед» - «ПСЖ» начнется в 23:00 по московскому времени во вторник 12 февраля.

Манчестер Юнайтед - ПСЖ 12 февраля 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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