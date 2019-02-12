2019-02-12T23:23:05+03:00
Общество

«Даже обувную ложку положить не успел»: жители Самары в четыре утра гонялись за похитителями колес

Воришки протаранили машину своих преследователей и умудрились скрыться [видео]
Евгения ВАСИНА
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Самарцы устроили погоню за ворами, укравшими колеса на их машине.

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Голливудская погоня развернулась в центре Самары в ночь с 11 на 12 февраля. Ирина и Евгений мирно спали дома, но вдруг в 4 часа ночи сработала сигнализация на одном из их автомобилей.

- Мы выглянули в окно, машина на месте, все нормально. Через пять минут все повторилось, муж вышел на балкон и увидел, как двое мужчин тащат колеса прямо вдоль суда Октябрьского района, что напротив нашего дома. Нам с третьего этажа все отлично было видно. Муж надел штаны и куртку и выбежал на улицу, параллельно в полицию звонил. В руках у него была только обувная ложна, не успел второпях ее положить на место, - рассказывает о прошедшей ночи Ирина.

Семья живет в доме №23 по улице Мичурина. Машины у молодых людей две. Авто всегда парковали во дворе, обходилось без происшествий. Но не в этот раз.

- Муж выбежал в состоянии аффекта, я побоялась, что его изобьют в гаражах. Думаю, мужа надо спасать. Собралась, села во вторую нашу машину и выехала из двора, - пересказывает начало погони девушка. - Тут мне навстречу иномарка, она прижалась в тупик, чтобы меня пропустить. Получилось, что я как бы подперла эту машину. Вижу, муж мой за ней бежит и кричит: «Это они!». Тут я поняла, что подперла машину воришек.

- Мы вышли из машины и требовали вернуть наши колеса. Водитель иномарки тоже вышел, а пассажир остался на месте. Все это в состоянии аффекта. «Открывайте багажник, возвращайте колеса!» - кричали мы. А водитель просто сел в машину и пошел на таран. Задели меня, поцарапали бампер моей машины, - вспоминает ночные ужасы Ирина.

К счастью, девушка не пострадала и не растерялась, она вернулась в машину и пустилась в погоню за грабителями.

- Смогла проехать три перекрестка, преследуя их, потом в погоню вмешалась служебная машина, я подумала, что это полиция, как раз на наш вызов приехала. Но нет, оказалось, это охрана делала объезд. Ехали они со скоростью в 10 км/ч. Я моргала им фарами, просила пропустить, только когда воры скрылись на улице Осипенко, эта служебная машина уступила мне дорогу, но было уже поздно, - грустно заметила Ирина. Она уверена, что полицейские могли бы догнать воров и поймать по горячим следам.

- В это время мне позвонил мужчина из полиции, уточнил, где именно я их преследую и успокоил, мол, камеры их засекли, по номеру машины владельца установили. Вернулась домой, мужа во дворе дома сотрудникам полиции показания дает по поводу кражи, составляли протокол. Нам сказали «ждите», - замечает потерпевшая. - Мне кажется, ночью эту машину было легко найти, город был пустой. В полиции сказали, что к владельцу машины домой ездили, никто дверь не открыл. Переживаем, что тех, кто украл наши колеса так и не найдут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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