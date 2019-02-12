2019-02-13T17:44:03+03:00
Спорт

Аякс - Реал 13 февраля: прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» - «Реал» 13 февраля 2018 года на стадионе "Йоханн Кройфф Арена" в Амстердаме
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Прогноз на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА Аякс – Реал Мадрид: 1:3 (победа испанцев).

Игра состоится на стадионе "Йоханн Кройфф Арена" 13 февраля в 23.00 по московскому времени. Это первый матч 1/8 ЛЧ, ответный матч клубы проведут 6 марта уже в Мадриде.

Статистика последних личных встреч между командами к амстердамцам не благосклонна. В шести минувших играх клуб не мог одержать победу над испанцами. Но тем не менее "Аякс" уже добился многого - в плейофф главной европейской лиги клуб вышел впервые за долгое время, программу минимум выполнил. Этот матч, конечно, будет ответственным, но в первую очередь это будет прекрасным шансом показать болельщикам все свои умения, и вряд ли кто-то из футболистов этой возможностью не воспользуется. Сегодня "Аякс" пополнили опытные футболисты: к Шене, который уже семь лет выступает за клуб, присоединились Блинда, Тадич, Кунтелар, эти игроки уже выходили на поле в ЛЧ, сербский футболист долго играл в АПЛ. Во внутреннем чемпионате команда сейчас занимает вторую строчку с 50 баллами и может позволить себе выкладываться в борьбе за европейский кубок.

Реал в последнее время по всем данным из кризиса вышел. В очень упорной и карсивой борьбе "Сливочные" увезли ничью из Барселоны и уже вскоре в Мадриде уверенно победили Атлетико. Теперь команда снова может побороться за золотые медали в Ла Лиге и уж конечно не собирается сдаваться в Лиге Чемпионов. Сейчас Реал не проигрывает уже семь матчей подряд.

Сможет ли победить Реал? У Аякса есть сегодня слабое звено - и это оборона. Часто команда рассыпается в погоне за мячом, и ворота становятся легкой добычей для соперника. К тому же у испанцев сейчас свой личный расцвет переживает Бензема, который уже уверенно заменил Роналдо на поле. Наш прогноз - обе команды забьют, но победителем в противостоянии стает "Аякс".

Следите за трансляцией с поля в Амстердаме 13 февраля в 23.00 на сайте kp.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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