Финалист прошлого турнира по киберфутболу в FIFA Александр Карякин болеет за «КС» и «Портсмут» и снова поборется за контракт с «Крыльями»

Число участников киберспортивного турнира по FIFA 19 на призы «Крыльев Советов», который пройдет 16 февраля на «Самара Арене», растет. За несколько дней на соревнования заявились больше 300 человек. Среди них финалист прошлого года, популярный видеоблогер Александр Карякин из Новокуйбышевска.

Футболом Александр увлекся в начале нулевых. Тогда его сердце покорили два клуба – родные «Крылья Советов» и английский «Портсмут». Команда с Туманного Альбиона в то время выступала в АПЛ и даже брала разок Кубок Англии в сезоне 2007/08. Сейчас после финансовых проблем клуб играет в английской Первой лиге (третий по силе дивизион) и рвется в Чемпионшип. Это вам не за «Барселону» и «Челси» болеть.

- Что привлекло в «Портсмуте»? Сложно сказать. Наверное, больше всего меня привлекал в том составе Дэвид Джеймс, который пришел в команду где-то в 2006-07 году, если не ошибаюсь. Его кепку не забуду никогда, выделялся так же, как Петр Чех со своим шлемом. Да и не только. В те «золотые» годы в составе играло много серьезных игроков, - рассказывает Александр.

Вот только на турнире на «Самара Арене» «Портсмут» помочь Александру Карякину не сможет – нужно выбирать команду посерьезнее.

- Скорее всего, на турнире будет так, как в прошлом году: любая команда и рейтинг игроков по 85. В этом случае решает выбор команды с максимальным числом «талантов» у игроков. В пошлом году играл за «Манчестер Юнайтед», в этом буду выбирать между «Ювентусом» и «ПСЖ» К концу недели решу точно.

В FIFA Александр играет с 2005 года. По его словам, киберспортом профессионально он не занимался никогда.

- Честно говоря, киберспортом не занимался никогда. Много проводил времени в онлайне, пару раз побеждал на соревнованиях в своем городе, - признался киберспортсмен. - Узнав о турнире, решил поехать, так сказать, «себя показать, на других посмотреть». Получилось, что дошел до финала, так что изначальную задачу выступить достойно, я думаю, выполнил на 5+.

При этом победит он или нет, Александр не думает. Для него, как для настоящего болельщика, клуб на первом месте.

- Я планирую, как и в тот раз, выступить достойно. Выиграю - отлично, будет движение дальше, нет - значит не хватило мастерства. Главное, чтобы клуб на основных соревнованиях представлял человек, способный достойно выступить и побороться за высокие места.

Победитель турнира по киберфутболу в FIFA 2019 на Xbox и Sony Playstation подпишет контракт с «Крыльями Советов» и будет представлять самарцев на всех официальных соревнованиях. Призеры и лучшие игроки турнира получат кастомизированные геймпады для приставок PS, выполненные в клубных цветах «КС», игровые футболки, наборы атрибутики и другие призы.

Чтобы поучаствовать в турнире, нужно прислать заявку на электронный адрес v.zimnukov@ks-samara.com. Там необходимо указать ФИО, дату рождения и контрольный телефон. Заявки будут принимать до 22:00 14 февраля.

В день турнира с собой надо взять личный геймпад и паспорт.

Регламент соревнований можно найти на сайте «Крыльев Советов».

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