Ваша квартира мусорит сама: жителям Самары и еще девяти городов не дадут перерасчет за вывоз ТКО в 2019 году, даже если они надолго уезжали

Жителям Самары и еще девяти крупных городов Самарской области снова не повезло с мусорной реформой. Теперь им заявили, что никому из них не светит перерасчет, и это прописано в законе.

Напомним, что в областисейчас действует региональный оператор и за вывоз ТКО жители областной столицы платят с кв.м. своего жилья. Решение, конечно, не самое очевидное и даже спорное: получается, что мусор производит площадь квартиры, а не человек. Интересно, что в первоначальном проекте документа, регламентирующего работу регоператора, было прописано, что теперь стоимость услуги вывоза ТКО будет рассчитываться, исходя из количества прописанных людей. Это новшество многим не понравилось. В сети разгорелись споры, активисты оперировали цифрами: мол, если в 33-м однушке живет семья из пяти человек, разве честно, что они будут платить больше, чем олигарх, один жирующий на огромной площади? К этим мнениям прислушался губернатор Дмитрий Азаров, который во время одного из своих эфиров на местном телеканале заявил: все остается по-прежнему, платим с кв.м.

Неизвестно, обрадовались ли решению проблемы активисты, которые выступали против первого варианта, но тут же активизировались другие комментаторы из отряда "против". Стало очевидно, что "оставить все как есть" - довольно спортный выход. Теперь, напротив, получалось, что какой-нибудь одинокий дедушка в доставшейся ему когда-то за доблестный труд трешке мусорит в сто раз больше, чем семья с двумя детьми. Губернатор опять же подумал и на пресс-конференции в январе заявил, что и одинокие старики, и дети-сироты - все получат льготы и компенсации.

Но большинство все же остались недовольны. Дело в том, что с 1 января очень заметно вырос и тариф. Теперь с кв.м. мы должны платить 4,54 рубля за вывоз ТКО. Раньше, когда заключение договоров с перевозчиками занимались УК,Э эта цифра варьировалась от 1 до 6 рублей. Но чаще все же была меньше, например у автора этой статьи тариф на содержание жлья уменьшился на 2,38 рубля - видимо, примерно столько стоит для нас раньше вывоз мусора. В общем, расходы поднялись ощутимо, а вот регоператор обрадовал - платить придется, даже если вы в квартире не живете или куда-то надолго уезжали. То есть никаких перерасчетов в системе оплаты за кв.м. не предусмотрено.

- Порядок перерасчета квартплаты в случае, если плата за услугу взимается с площади жилого помещения, не установлен законодательством РФ. Владелец квартиры получает обязанность платить за коммунальные услуги вместе с возникновением права собственности на жилье, - объяснили свою позицию в "Экостройресурс".

Таким образом, получается, что в десяти городских округах (Самара, Тольятти, Сызрань, Отрадный, Чапаевск, Безенчук, Новокуйбышевск, Похвистнево, Октябрьск и Кинель) можно даже не мечтать получить перерасчет за вывоз ТКО в 2019 году, даже при условии отсутствия более 5 дней.

Кстати, представители регоператора объяснили, что отправили запросы в Министерство ЖКХ Самарской области с просьбой разобраться в этой проблеме. Но, получается, мы стали заложниками желания жить по-старому, ведь в большинстве регионов все-таки приняли решение - как и нужно по федеральному законодательству - платить за мусор с человека, а не с квартиры.

Есть, кстати, и еще одна проблема. Многие горожане мусорную квитанцию до сих пор не получили. Новая строчка - Вывоз ТКО - появилась лишь у трети, а то и меньшего количества горожан. Те же, у кого этой строчки в нынешней квитанции от УК нет, получат вторую платежку. Но вот когда это произойдет - непонятно. Сначала называлась дата - до 15 февраля. Что ж, подождать осталось несколько дней.

СПРАВКА КП

Как получить перерасчет за вывоз ТКО, если вы платите по квитанции с человека

Доступно для жителей 27 муниципальных районов и Нефтегорска

- Перерасчет делается в случае отсутствия больше 5 дней на месте проживания (командировка, отпуск),

- Подать заявление в любой офис регоператора, написав там ФИО и паспортные данные всех отсутствующих и сроки,

- Приложить необходимые документы, подтвеврждающие отсутствие,

- Уточнить адреса офисов регоператора можно по телефону +7 (846) 303-06-48 или здесь