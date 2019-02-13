2019-02-13T17:39:21+03:00
Спорт

Аякс - Реал Мадрид 13 февраля: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу

Футбол, матч Аякс - Реал Мадрид. Прямая онлайн-трансляция состоится 13 февраля 2019 года. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу
Ольга АФАНАСЬЕВА
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13 февраля состоятся очередные игры 1/8 этапа Лиги Чемпионов. Одной из центральных встреч среды станет матч Аякс - Реал Мадрид, которй состоится в 23.00 по московскому времени в Амстердаме на Йохан Кройфф Арене.

Аякс в своей группе набрал 12 очков, не проиграв ни одну игру. Реал выиграл четыре раза и дважды проиграл, причем оба раза российскому ЦСКА. Но сейчас мадридский королевский клуб чувствует себя горазо лучше, отлично заиграл Бензема, который уже полноценно заменяет на поле Роналдо. Хотя и Аяксу есть чем похвастаться: новички команды - опытные игроки - задают отличный тон игре команды.

Тренер Сантьяго Солари перед игрой рассказал, что Аякс сейчас проводит хороший сезон, у клуба отличный состав и он заслуживает уважения. Однако, сегодня Реал выйдет на поле с тем же настроем, что и на последние победные игры.

- Серхио Рамос сейчас на подъеме, не зря же он играл все матчи, сейчас он - характер и вдохновеник команды. Марсело - наш второй капитан, он всегда ставит Реал выше всего, хорошо тренируется и мы его все любим, - отметил Солари.

Сегодня 13 февраля в матче Аякс - Реал Мадрид интрига наверняка сохранится до последних минут. У Аякса серьезные амбиции, но провалы в обороне, у Реала - огромное желание доказать болельщикам, что кризис преодолен. По прогнозам "КП", выиграют в Амстердаме скорее всего гости, но ворота Наваса вряд ли останутся сухими.

Статистика личных встреч Аякс - Реал

Последний раз команды встречались в 2012 году. В последних шести встречах побеждал Реал.

Следите за прямой трансляцией матча Аякс-Реал 13 февраля в 23:00 на сайте kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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