Ах, романтик – в зимнем парке пикник! Куда советуют сходить в День влюбленных завидные холостяки Самары

Можно сколько угодно спорить о том, наш праздник 14 февраля или не наш, но он существует. Почему бы не украсить морозный февральский вечер горящей свечой и разговорами о любви?

И если у вас случился творческий ступор и вы до сих пор не придумали, куда же позвать свою вторую половинку на волшебное свидание в День влюбленных, не расстраивайтесь. Мы подумали о том, куда пойти в Самаре на 14 февраля, за вас. Ловите советы от завидных холостяков Самары. Кстати, если вы девушка и пары у вас пока нет, присмотритесь к нашим кавалерам. А знаете места для свиданий получше - предлагайте в комментариях.

Сергей Иванов

О себе:

- Успел попробовать себя в нескольких профессиях, остановился на актёрской, потому что она не может надоесть. Каждый раз открываю неизвестного себя. Кроме театра люблю музыку, кино. Мастерю поделки - фигурки, небольшие инсталляции...Считаю, что лучший подарок - сделанный своими руками, он открывает часть души того, кто его подарил. Недавно я расстался с девушкой, сердце моё разбито... Никто не виноват в расставании, и в тоже время оба виноваты.

В день святого Валентина я отмечаю свой день рождения. Возможно, это наложило некий романтический отпечаток на мою судьбу.

Идеальное свидание на 14 февраля:

- Если поблизости нет Сибирской тайги, где можно устроить романтическую прогулку на лыжах и пикник среди ёлок в уютном домике лесника, то безусловно, свожу девушку в театр, на романтическую комедию или душещипательную мелодраму. Продолжить вечер можно романтическим ужином в любимом ресторанчике, а закончить его дома вдвоем при свечах, среди лепестков роз и воздушных шаров. Ведь счастье не любит свидетелей.

Никита Давыдов

О себе:

- Я очень активный человек, поэтому могу пригласить девушку на каток, горнолыжку на Красной Глинке, на свою игру по баскетболу, поболеть за меня и команду, на одно из благотворительных мероприятий, которые мы устраиваем для детей. Девушки у меня нет, пока присматриваюсь.

Идеальное свидание на 14 февраля:

Пригласил бы девушку на горнолыжку, научил бы кататься. Хочу обратиться к девушкам: говорите мужчинам о ваших желаниях явно и четко, тогда они смогут его выполнить!

Анатолий Пальто

О себе

Как завещала телепередача «Городок», все женщины делятся на толстых и усатых. Но обижать их нельзя, поэтому подарки к 14 февраля, конечно, зажимать не надо. Лучший подарок девушке – это обещание. Лучше в будущем, как в фильме «Терминатор-2». Выполнять не обязательно, забудется. Ещё очень хороший подарок – массаж своими руками. Мысли об экономии 500 рублей на семейный пивной бюджет сделают вас мастерами мануальной терапии. Ну а если вы совместите два этих презента, то вечер романтики вам обеспечен.

Идеальное свидание на 14 февраля:

- Если бюджет позволяет, сходите в парк Гагарина. Если нет, то в парк Победы. Если совсем нет, то в тёплый подъезд. Можно также отрекомендовать вечер в уютной пельменной (готовить самому не нужно) или покататься зайцами на 34 автобусе, сообщив кондуктору, что выйдете на следующей остановке, потом еще на следующей и так далее.

Дмитрий Зубиков

О себе:

- Все радиотехники, будь то инженеры или преподаватели - интроверты (даже если мастерски это скрывают). Задернутые шторы, приглушенный свет, легкая музыка, запах канифоли - идеальная среда для их обитания. И всё это, за исключением последнего, в Самаре могут дать чайные клубы. Идеально, если удастся найти клуб в подвале.

Идеальное свидание на 14 февраля:

- Девушке радиотехника, кем бы она ни была по своему призванию, будет интересно окунуться в эту необычную для большого города атмосферу. Если же девушка любящая, то вдобавок ей будет радостно посмотреть, как любимый резвится (читает, пьет кофе, цитирует «Искусство схемотехники») в естественных для него условиях.

Василий Фролов

О себе:

- Предпочитаю прогулки по отремонтированным паркам города, а также красивой набережной.

Дамы сердца нет, а когда она появится, мы с ней отправимся на каток, Красную Глинку, пляж.

Идеальное свидание на 14 февраля:

Если выбрать особенное место, то я бы сказал следующее: "Красота не в окружении, а в глазах смотрящего." Именно наше присутствие в любом месте делает его необыкновенным.

Павел Чечулин

О себе:

- Хочу, чтобы девушке было со мной комфортно везде, вплоть до очереди в магазине "пятерочка". Дамы сердца пока нет.

Идеальное свидание на 14 февраля:

- Можно сходить на выставку в литературном музее, потом посетить ресторан или бар, например бар "Вечно молодой", там, где можно посидеть и потанцевать. Последние мои свидания были в ресторане "Кембридж", и в баре "Ветерок".

Антон Усанов

О себе:

- У меня есть любимое место силы на спуске советской армии, лысая гора летом, есть секретное место для избранных людей на сокском карьере, люблю загородный парк, еще интересное место под мостом через самарку. Я свободен , ищу творческую и разностороннюю девушку.

Идеальное свидание на 14 февраля:

- Сначала это был бы поход на снегоступах, в лес, в секретное место с красивым видом и пили бы чай из термоса, а вечером уютный вечер под стеклянным куполом на крыше дома с вином и фруктами.

Антон Селиверстов

О себе:

- Обычно гуляю по набережной. Особенно нравится гулять по осеннему лесу, шуршать листьями, где мало народу. Есть только ты и природа! Дамы сердца нет, я холостяк.

Идеальное свидание на 14 февраля:

Лучшее место для свидания - поездка на пикник, на какую-нибудь возвышенность, чтобы смотреть на город и природу. Еще одно мое любимое место в городе - ресторан "8 миля". Идеально подходит для романтических вечеров.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Юрий Николаев, правозащитник, эксперт по защите прав человека ООД "За права человека" (НЕ ХОЛОСТЯК)

Досье «КП»

Занимается общественно-политической деятельностью, есть свой бизнес. Ежедневно получает в среднем около 10 обращений от жителей города по самым разным проблемам: ЖКХ, льготы, транспорт, здравоохранение, образование. Мечтает переехать в деревню и открыть свою небольшую ферму.

- Мы с моей избранницей проводим время вместе редко, разве что по вечерам. Оба трудоголики. Она меня во всем поддерживает. Это важно.

Идеальное свидание на 14 февраля:

- Дело совсем не в "понтах". Иногда хочется выйти вдвоем во двор и постоять в тишине, отключив телефон. Вместе, неважно где, просто поговорить о жизни. Разве не здорово?