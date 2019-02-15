Ипотека в Самаре 2019: ставки вырастут, что дальше?

Ипотечный рынок в Самаре в 2018 году развивался очень быстрыми темпами. Значительное снижение процентных ставок привело к тому, что даже те жители региона, которые откладывали решение жилищного вопроса на потом, побежали в банки. За год стоимость ипотеки снижалась несколько раз, как на первичку, так и на вторичку.

- В 2018 году мы наблюдали настоящий бум ипотечного кредитования: Россия приросла на 35% по отношению к предыдущему году – объем выданных кредитов по ипотеке в России составил около трех триллионов рублей. Это колоссальная цифра, — рассказала руководитель направления жилищного кредитования самарского отделения ПАО «Сбербанк» Ольга Третьякова. По данным одной из крупнейших финансовых структур страны, в Самаре наблюдаются те же тенденции – в 2018 году Сбербанком в регионе было выдано почти 20 тысяч ипотечных кредитов на сумму около 31 миллиарда рублей, что на 39% больше объемов предыдущего года. Объясняется это просто. В 2018 году динамично менялись ставки по всем видам кредитов. Ипотека – не исключение.

Ольга ТретьяковаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас ставки уже начали расти после повышения ставки Центробанка. Эксперты считают, что из-за этого рост объемов кредитования может замедлиться.

- В первой половине прошлого года мы наблюдали снижение процентных ставок на уровне стагнации или даже снижения цены на некоторые объекты недвижимости, - продолжает Ольга Третьякова. – Это было благоприятное время для удовлетворения жилищных потребностей. В то же время четвертый квартал 2018 года и начало 2019 года характеризуются однозначным повышением процентных ставок по ипотеке. По нашим прогнозам, в 2019 году рекордов ждать не приходится. Но ипотечное кредитование пусть не такими быстрыми темпами, но на 15-20%, будет прирастать.

- Рост ставок был однозначно обусловлен действиями регулятора. Ипотечный кредит наиболее остро реагирует на изменение макроэкономических показателей, поэтому банки были вынуждены повышать стоимость продукта. Но прогноз по рынку такой, что к концу года ставка Центробанка даже, возможно, снизится, соответственно, мы считаем, что ставка останется комфортной для потребителя, - отметила управляющая офисом Самарский банка «Открытие» Зарина Плукчи. И добавляет, что наибольшим спросом среди клиентов «Открытия» пользовалось жилье на вторичном рынке: доля ипотечных сделок на готовые объекты в 2018 году выросла с 65% до 70%. Также популярными оставались программы рефинансирования кредитов: доля рефинансирования в «Открытии» в 2018 году составляла 38% по количеству и 31% по объему всех ипотечных сделок.

Зарина ПлучкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Сегодня около 20% сделок на самарском рынке недвижимости проходят на рынке первичного жилья, 57 % на рынке вторичного жилья, оставшиеся 26% приходятся на рефинансирование. По сравнению с 2017 годом мы акцентировали внимание также и на работе с крупнейшими застройщиками города, что позволило увеличить долю первичного рынка с 10 до 20%. Стартующий в 2019 году механизм строительства и продажи жилья через эскроу-счета повлияет на стоимость новостроек «на уровне котлована» и цена увеличится приблизительно на 9%. Рыночная ситуация в текущем году, в первую очередь, будет определяться условиями банков по жилищному кредитованию. Ужесточение условий выдачи кредитов или высокие проценты по ипотеке остановят рост цен. При сохранении комфортных ипотечных условий вторичное жилье продолжит дорожать. В прошедшем году мы увидели рос цен на вторичную недвижимость. Это произошло впервые за четыре года, в Самаре рост составит 0,4%, - продолжила Плукчи.

Спрос меньше не станет

Заместитель директора Самарского филиала АО «Россельхозбанк» Алексей Ларгин считает, что решения регулятора не повлияют на спрос.

По итогам 2018 года портфель ипотечных кредитов Самарского филиала АО «Россельхозбанк» достиг 4,1 млрд рублей, что на 22% превышает показатель 2017 года. Общий объем кредитов, выданных в рамках ипотечных программ в 2018 году, составил 1,95 млрд рублей. Рост обусловлен не только привлекательными ставками, но и многообразием ипотечных программ. Оформить кредит можно и на покупку жилого дома с земельным участком.

Ипотека останется самым востребованным видом кредитования в наступившем году, несмотря на то, что уже многие банки повысили ставки.

- Можно прогнозировать, что государство со своей стороны попытается нивелировать все негативные факторы, которые давят на рынок, чтобы избежать резких скачков строимости кредитных продуктов, — рассуждает Алексей Ларгин. – Наметившаяся с начала года тенденция внушает надежду, что рост ставок будет приостановлен, а затем произойдёт их постепенное снижение. В прошлом году все прогнозы строились на том, что ипотечная ставка приблизится к 6%. Возможно, государство будет субсидировать часть затрат, а застройщики по-прежнему будут принимать участие в процессе, либо появятся новые рыночные механизмы снижения нагрузки заемщиков.

Алексей ЛаргинФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Ипотечные кредиты будут оставаться востребованными, к тому же сегодня банки много работают с тем, чтобы сделать их более доступными с помощью различных программ. Например, в банке «Открытие» есть военная ипотека и ипотека для многодетных семей, к тому же по ряду застройщиков действует субсидированная ставка до 8,5%. В среднем сегодня ставка около 8,9% по ипотечным кредитам до 30 лет, это комфортный срок кредита и его стоимость для большинства потребителей, - отметила Зарина Плукчи.

Что делать, если кончились деньги

Сотрудники банков однозначно советуют: прежде чем брать кредит, оцените возможные риски. Вы уверены, что сможете отдать займ? Если есть сомнения, лучше застраховать риски, такие как потеря работы, болезнь и другие. Это сделает кредит дороже, но поможет избежать проблем в будущем. Если же денег нет, то лучше не прятать голову в песок, а пойти на контакт с банком.

Ситуации действительно бывают разные, во многих случаях на помощь может прийти – рефинансирование – говорит Алексей Ларгин. Рефинансирование не избавит от кредита, но позволит оплатить его по более низкой ставке и за более длительный срок. Выплаты в несколько разных банков сменятся одним консолидированным платежом. Рефинансирование кредитов от Россельхозбанка — это один из доступных способов сделать выплату кредита более выгодной.