"А мы потом без отопления останемся!" Жителей 6 просеки возмутил проект теплотрассы под новой детской площадкой

А мы вам площадку подвинем!

-Вот здесь у нас новенькая детская площадка, здесь ели, смотрите, это нам служители храма посадили, а вот дубы, - жители домов номер 140, 142 и 144 по 6 Просеке своими благоустроенными чистыми дворами гордятся. И под лопаты их пускать не желают.

Теплотрасса раздора: будет ли новый ЖК в Самаре "воровать" тепло у трех соседних домов? 00:00 00:00

Недавно владельцев квартир в жилом комплексе огорошил застройщик, который возводит многоэтажки неподалеку. СК “Град” готовится сдавать дома в эксплуатацию. Осталось немного - подвести коммуникации, в том числе отопление. И вот тут-то выяснилось, что теплотрасса от ближайшей котельной по проекту должна быть проложена через двор дома 140 и 142. Причем пройти она должна прямо под детской площадкой, весь двор предстоит перекопать, будет завален вход в частный детский сад. Естественно, такое решение жителей возмутило.

- Это был первый проект СК "Град", он был согласован департаментом. Но затем в социальных сетях появились возмущения жителей, мы провели проверку. Выяснилось, что топографическую съемку провели с нарушениями, на ней не значилась детская площадка. Согласование проекта мы отозвали, - рассказал руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов.

Вид на двор из окна дома

Храм, посторонись?

В строительной компании "Град" с жителями встретились и предложили второй вариант: согласно ему теплотрассу хотят пустить мимо 144 дома, но в этом случае она пройдет рядом с забором храма, пострадают зеленые насаждения. Да и служители церкви против таких раскопок.

Еще один запасной вариант - проложить транзитные сети через подвал одного из домов. Но кто на это пойдет: Случись что - страдать придется жильцам здания, где эти сети разместят.

Но волнует жителей не только благоустройство. Дело в том, что сейчас к котельной подключены уже три дома, их жители жалуются, что напор горячей воды у них низкий. А что будет дальше?

-Благоустройство можно восстановить, это не самое страшное. Конечно, жителям неприятно, что в их благоустроенные дворы кто-то хочет вломиться. Но есть и похуже проблема. Нам нужно с технической точки зрения понимать, хватит ли мощностей на большее количество домов. Если люди потом будут замерзать, это ни к чему хорошему не приведет, - говорит руководитель УК "Амонд" Татьяна Свистунова. - Сейчас к котельной подключены три дома, это 800 квартир. Представьте себе масштабы бедствия, если следующей зимой им не хватит тепла? Пока мы не получили от застройщика документов от "ПТС", подтверждающих наличие достаточных мощностей.

Детская площадка во дворе и без того не очень-то большая

Вариант есть, но дорогой?

Также жители напоминают, что речь шла и о модернизации оборудования, которую должен сделать застройщик или "ПТС". Пока об этом тоже ни слова не говорят.

Сами владельцы квартир предлагают еще один вариант, который застройщику, конечно, не нравится: подключиться напрямую к теплосетям на Солнечной, под линии электропередач. Конечно, в этом случае тянуть теплотрассу придется дальше.

- Это, конечно, сделает проект дороже, - говорит Сергей Шанов. - В итоге будут сдвинуты сроки сдачи квартир в уже построенных домах, пострадают дольщики, им придется ждать новоселья дольше.

Неизвестно, готовы ли в СК "Град" идти на такой вариант. И что об этом думают те, кто заплатил свои деньги за квартиры в новом ЖК и ждет их - задержки и так уже были.

Пока же вопрос остается нерешенным. Однако власти уверяют, что без ведома жителей делать ничего не начнут.