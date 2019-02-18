Лион - Барселона 19 февраля 2019: прогноза на матч 1/8 Лиги Чемпионов

Прогноз на матч Лион - Барселона 19 февраля 2019: 0:2 (победа гостей с сухим счетом

В матче с представителем французской Лиги 1 Барселона по мнению букмекеров является явным фаворитом, не смотря на то, что играть каталонцам предстоит в гостях. Клуб уверенно занял первое место в группе B, отлично чувствует себя в домашнем чемпионате. Кажется, сине-гранатовым сейчас неведомы никакие волнения и тревоги. И уж тем более вряд ли что-то может помешать клубу добиться результата и спокойно пройти в 1/4.

Лион - команда не самая забивающая. В чемпионате Франции клуб только на третьей строчке, правда последние пять игр завершились победой аристократов. В ЛЧ у клуба была не самая сильная группа. Позади французы оставили "Шахтер" и Хоффенхайм. Однако, у Манчестер Сити команда один раз выиграла и один раз свела игру вничью.

У Барселоны вничью закончились три последние игры: с Валенсией, Атлетико и Реалом. С одной стороны, соперники были не простые, с другой - пор показывать фанатам результат. Тем более в последней игре с Вальядолидом, где забил только Месси, результат был крайне скромный, всего 1:0.

На поле 19 февраля в 23.00 по Москве мы должны увидеть весь сильный состав каталонцев, кроме восстанавливающегося после травмы Артура. А вот Усана и Дембеле восстановились и готовятся сыграть за свой клуб.

А вот у Лиона на скамейке останется Набиль Фекир, капитан команды дисквалифицирован, а без него клубу будет не так-то просто.