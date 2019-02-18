У Самары поехала крыша: под тяжестью неубранного снега рушатся навесы и кровли, а с потолка у горожан течет

Эта зима в Самарской области выдалась излишне снежной. На конец января осадков выпало на 176% выше нормы. В Самаре высота снежного покрова составила 64 см - к той же дате. И если дороги комунальщики хорошо-плохо, но чистили, то вот про крыши, как выяснилось, немного подзабыли. И первое же потепление - а уже в пятницу температура в Самаре поднялась почти до нуля, в субботу же достигла положительных значений - принесло громадные проблемы. Оказалось, что коммунальные проблемы в Самаре - это не только рвущиеся в морозы трубы.

Первым не выдержала снеговых масс крыша двухэтажного дома по ул. Водников. Здание давно числилось в реестре аварийных и эту зиму не пережило. Крыша рухнула на площади 20 кв.м., обвалилась и часть фасада. Хорошо, что под завалами никто не пострадал, но моральных терзаний более чем достаточно: эвакуировать пришлось 12 человек, в том числе и четверых детей. Пока им придется ютиться в маневренном фонде.

Беда повторилась в Новокуйбышевске

В субботу же крыша обрушилась в многоэтажке в Новокуйбышевске. Ничего удивительного: подтаявший снег становится тяжелее, а крыши во многих дворах не новые. В четырехэтажке крыша рухнула на потолок квартиры, к счастью, он выдержал и никто из жильцов опять же не пострадал.

В воскресенье же в сети появилось видео, как складывается под тяжестью снега шатер кафешки около рынка Караван. Правда, он был заброшен и никто его, конечно же, не чистил.

В Тольятти в субботу упал козырек над крыльцом подъезда. Хорошо, что случилось это уже поздней ночью - около 22.00, и на улице уже никого не было. Вход огородили ленточкой, как выходили утром на улицу люди неизвестно. Правда, представители ТСЖ постарались все убрать на следующий день как можно быстрее.

А вот трагический случай произошел в Новосемейкино. Здесь крыша рухнула в частном доме и погребла под собой женщину.

Но этим проблемы с крышами в Самаре не ограничились: они не только поехали, но еще и потекли. Жалобы льются со всех уголков Самары: по адресу ул. Пугачевская, 59 после снегопада залило несколько квартир. И произошло это практически сразу же после того, как коммунальщики почистили крышу. Совпадение? Не думаем.

А еще у жителей потекли крыши - по всему городу

На ул. 9 мая в Советском районе та же история. Елена Прокофьева рассказывает, что все стены в желтых потеках, уже выбивало пробки, а УК никак не реагирует.

- Причины протечки мы знаем: чистили крышу и ломом повредили ее. Все 13 квартир в доме в таком состоянии, - написала жительница Самары.

Такой же ответ получили от МП Жилсервис жители дома по ул. Галактионовская, 42. Здесь течет с потолка уже две недели, а коммунальщики собрались чинить крышу, когда будет тепло.

Страдают не только дома: в роддоме больницы Семашко тоже капает с потолка - прямо на подоконник в палате.

- Бригады кровельщиков должна формировать управляющая компания, либо же с ними необходимо заключить договор. Но так делают не всегда. Часто бросают на уборку крыши кого придется, иногда дворников загоняют, - рассказал КП-Самара на условиях анонимности человек, имевший отношение к сфере ЖКХ. - Отсюда такие проблемы и получаются. С крышами непросто справиться. Где-то ломом и взмахнуть нельзя, например, а кто не знает - легко все повредит. А посмотрите, сколько людей без стаховки на крышу лезут? Это же не шутки, но кто-то должен здесь следить.

Жителям не советуют ходить под крышами

Еще одна проблема состоит в том, что снег не собирается спокойно лежать на горизонтальных поверхностях. Только за эти выходные несколько человек стали жертвами снежных обвалов: на ул. Куйбышева под лавину попали мама с дочкой, которых доставили в больницу. В Тольятти пострадала пожилая женщина, у которой диагностировали черепно-мозговую травму, а в Самаре на Революционной снег упал на местную жительницу, у нее сломан позвоночник.

На Ивана Булкина рухнувшая глыба снега сломала газовую трубу, а аварийная бригада боялась подойти к ней - на крыше остались огромные сосульки. На проспекте Кирова пострадали машины - в них выбиты стекла.

А вот так завалило машины на пр. Кирова

Прогнозы синоптиков неутешительны: снега будет еще немало. Сегодня обещают обильный мокрый снег, небольшой снег сохранится и во вторник днем.

- На неделе снегопад повторится несколько раз, и при этом мы ожидаем переходы температуры с минуса на плюс. При таких условиях сход снега с крыш неминуем, необходимо быть готовыми к этой ситуации, - отметил замглавы города Владимир Василенко.

Надеяться остается на то, что после этих страшных выходных власти смогут мобилизовать все бригады управляющих компаний. По крайней мере, глава города Елена Лапушкина поделилась очень важным замечанием, что снег видимо все же стоит убирать со всей крыши, а не только с краев.

В то же время, МЧС по Самарской области предупреждает жителей о том, что не стоит гулять под крышами. Правда, где обходить опасные участки, сотрудники ведомтсва не уточняют. Например, прогулки по большинству улочек старого города быстро превращаются в сомнительное развлечение: постоянно приходится выбирать, погибнуть ли под сосулькой, или же предпочесть колеса автомобиля?

Обратилась администрация к горожанам и с еще одной просьбой: мол, постарайтесь уж, сами сбивайте сосульки с балконов и кондиционеров. Беда только в том, что многие жители - например, пенсионерки или молодые одинокие женщины не могут сделать этого самостоятельно.

СПРАВКА КП

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА ВАШЕМ ДОМЕ СОСУЛЬКИ?

1. Обратиться в УК.

2. Если реакции нет, обратиться в муниципальный жилищный контроль и администрацию района

3. Позвонить в ГЖИ 200-02-98

Аккаунт администрации Промышленного района

Аккаунт администрации Железнодорожного района

Аккаунт администрации Ленинского района

Аккаунт администрации Красноглинского района

Аккаунт администрации Кировского района

Аккаунт администрации Куйбышевского района

Аккаунт администрации Самарского района

Аккаунт администрации Октябрьского района

Аккаунт администрации Советского района

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ КРЫША ТЕЧЕТ

Порядок действий такой же, отрегировать на проблему должны в управляющей компании. Если это не подействовало, нужно жаловаться в райадминистрацию и в ГЖИ, желательно добиться от УК письменного ответа.

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