2019-02-18T21:51:32+03:00
Общество

Нефтяники привезли в Самару шедевры мировой культуры

Хор Сретенского монастыря совместно с компанией «Роснефть» представил самарскому зрителю новый музыкально-художественный проект
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Самарцам в очередной раз напомнили, искусство вечно. Фото: АО «Самаранефтегаз»Самарцам в очередной раз напомнили, искусство вечно. Фото: АО «Самаранефтегаз»
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Не каждому артисту дано погрузить своего зрителя в атмосферу другой культуры, страны, эпохи. Так, чтобы, встав с кресла, не сразу понял, где и когда находишься. А знаменитый Хор Сретенского монастыря дарит своим слушателям это чудо постоянно. Его участники не только режиссируют настоящие музыкальные спектакли, являя залу яркие шоу, но и великолепно поют. В понедельник, 11 февраля, хор представил зрителям новую музыкально-драматическую постановку «Шедевры мировой культуры»: яркие звуковые образы, усиленные красочными иллюзорными 3D конструкциями, воплотили на сцене ДК им. Кирова знаковые творения мировой архитектуры, поэзии, живописи и природы. Постановка стала пятым по счету совместным проектом Хора Сретенского монастыря и компании «Роснефть». Постановки «Роснефть. Великой Победе посвящается», «Несвятые святые», «Романовы», «Россия: время, вперед!» прошли с аншлагом в 2015 - 2018 годах.

Синтез бессмертной классики и рок-хитов, древние храмы Иерусалима, дворцы Италии и Испании, парижский Нотр-Дам и просторы русского поля не оставили в зале равнодушных. Для самарцев - нефтяников «Самаранефтегаза», учеников Роснефть-классов, представителей духовенства и общественных организаций - совершенно по-новому зазвучали и архитектура, и поэзия, и живопись, и сама музыка.

С прославленным Хором на самарской сцене выступили не менее известные исполнители: вокальная группа «Кватро», актриса Алена Биккулова, участница шоу «Голос» Софья Онопченко, финалистка шоу «Голос. Дети» Мария Панюкова, победитель шоу «Танцы на ТНТ» Ильшат Шабаев и другие артисты. Группа «Кватро» выросла из Хора Сретенского монастыря, однако поклонники знают: от этих парней можно ждать не только церковных песнопений. В их репертуаре хиты, любимые россиянами разных поколений. И итальянскую арию могут спеть, и рэп прочесть.

- В Самару мы приезжаем давно, для нас это родной, близкий город, - улыбается солист группы «Кватро» Леонид Овруцкий. - Чаще выступаем в филармонии - так приятно встречаться и с музыкантами вашего оркестра, и с публикой! В Самаре уровень культуры высок, а для нас, людей с классическим музыкальным образованием, важно, чтобы аудитория была просвещенной - мы можем больше показать и дать, а люди - больше понять.

Шедевры мировой культуры покажут в 22-х городах присутствия Компании «Роснефть». Тур стартовал 4 февраля в Усинске и финиширует 18 июня в Южно-Сахалинске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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